Céline Dion évoque son fils René-Charles, voici ses déclarations qui ont pu perturber les fans

View this post on Instagram

Happy Valentine’s Day, Everyone! Spread love and show your appreciation to all those who bring you joy, comfort and happiness ❤️ – Celine xx… . Joyeuse Saint-Valentin à tous ! Répandez l’amour et démontrez votre appréciation à tous ceux qui vous apportent de la joie, du réconfort et du bonheur ❤️ – Céline xx… #ValentinesDay