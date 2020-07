Céline Dion confirme la grosse et terrible rumeur sur son fils René-Charles !

En effet, arrive le jour où il faut leur parler du sujet et ce n’est pas évident pour Céline Dion qui ne s’en cache pas. Pour une maman, ses enfants seront toujours les bébés qu’elle a porté pendant neuf mois.

Difficile pour Céline Dion de ne pas pouvoir compter sur René, qui nous a quitté à la suite de son cancer, pour qu’il parle de cela entre hommes.

Céline Dion, une grande chanteuse, artiste et une mère

Céline et René se sont mariés en 1994. Un mariage fabuleux comme en rêve toutes les jeunes filles aspirants au rêve de princesse.

Céline Dion fait une pause dans sa carrière après l’an 2000. Elle prévient ses fans plus d’un an à l’avance. La chanteuse désire prendre le temps de faire des enfants avec son mari. Les amoureux partagent ce souhait mais alors que la pause de Céline Dion commence, ils apprennent la maladie de René.

Diagnostiqué pour un cancer dont il emporté en 2016. À l’annonce de cette nouvelle par les médecins, René et Céline vont se battre comme des lions pour ne pas laisser gagner la maladie. Au contraire, ils célèbrent leur amour pour avoir de la force.

Ainsi, ils se marient une seconde fois le 5 janvier 2000. C’est presque tout juste un an plus tard, que naît René-Charles, le premier enfant du couple. Ils auront ensuite des jumeaux en 2010, Eddy et Nelson.

Le décès de René contraint Céline Dion a être une mère célibataire

Si vous avez la bosse des maths, vous aurez déjà calculé l’âge des enfants de Céline Dion. Son fils aîné est âgé de 20 ans, et les jumeaux de 10 ans. Elle élève seule ses enfants depuis le décès de son mari. Les enfants avaient alors 16 ans et 6 ans. Une situation dramatique que de perdre son père si jeune.

René allait avoir 74 ans et il aurait voulu voir grandir ses enfants. Céline continue d’éduquer ses fils comme son mari et elle l’avait décidé.

Pourtant à l’âge de la puberté, une maman préférerait expliquer les choses de l’amour à sa fille et laisser le papa parler de cela avec les fils. C’est ce que Céline Dion confie au magasine Elle, dont elle a fait la couverture, il y a deux ans.

Nous espérons qu’elle a tout de même pris le temps de lui parler de tout ça avant ses 18 ans mais visiblement pas. En tout cas, elle n’a jamais fermé la porte à la discussion ni présenter ce sujet comme un interdit.

Les discussions autour de l’éducation des enfants

Céline Dion explique alors au magasine Elle, que son souhait était qu’il vienne en parle de lui-même si il avait des questions. René-Charles a donc entendu sa mère lui dire que des questions importantes se posaient en amour et dans la vie.

Elle a ajouté qu’elle comprenait bien que le jeune homme aurait préféré les poser à son père, alors elle a précisé aussi qu’elle serait là pour ça. Céline Dion ne cache pas aux journalistes que ce genre de discussions peuvent être embarrassantes.

La parole des parents est essentielle à l’éducation des enfants, dans tous les domaines

En tant que mère, ou que père d’ailleurs, il faut savoir mettre de côté cet embarras pour aborder avec ses enfants ces questions essentielles. Les choses de l’amour ne sont pas sales ou dégradantes, elles font partie de la vie. Les parents ont ce rôle impératif de préparer leurs enfants et de répondre à leurs questions. L’éducation est essentielle car les enfants pourraient apprendre ailleurs et de la mauvaise manière.

Avec l’outil formidable qu’est internet, les adolescents peuvent poser les questions qu’ils veulent et trouver énormément de réponse. Sans l’écoute et la parole des parents, comment peuvent-ils faire le tri dans toutes ces informations ? Ne pas parler du sujet avec ses enfants c’est prendre le risque qu’ils pensent que les films pour les grands soient des livres d’histoire. Cette image est délibérément exagérée mais elle n’est pas si fausse.

Mieux vaut prévenir que guérir

Céline Dion a très bien fait de rendre accessible ce thème de discussion pour son fils.

Savoir qu’il peut venir lui parler de tout lorsqu’il en a envie ou besoin est impératif pour libérer la parole.

Cela rassure et a certainement permis à l’adolescent qu’il était d’éviter les déconvenues.

Autant pour la santé physique que pour le bien-être moral, parler ouvertement du sujet permet aux parents de savoir que leurs enfants ne feront rien pour se mettre en danger et aux enfants de savoir qu’ils ne font rien de mal.

Les pulsions et le désir est naturel chez les hommes et les femmes. En faire un sujet peut faire naître l’idée chez les jeunes qu’ils transgresse une règle juste en ressentant des émotions qu’ils ne contrôlent pas encore.