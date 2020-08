Céline Dion abandonnée par son fils René-Charles pendant les vacances !

En mars dernier, Céline Dion a inquiété tous ses fans alors qu’elle était en pleine tournée. La chanteuse est tombée malade et a dû annuler deux dates. Elle avait attrapé un gros rhume et avait perdu sa voix. Puis, elle avait dû se faire tester pour le Covid-19.

Les tests étaient revenus négatifs mais Céline Dion a été contrainte de se reposer. Quelques jours après, la star a dû reporter toutes ses dates à cause de l’épidémie et n’est jamais remontée sur scène.

Ses fans attendent tous avec impatience la reprise de sa tournée Courage World Tour. Pourtant, personne ne sait quand elle pourra rechanter à cause des mesures sanitaires. En attendant, la star préfère ne pas trop y penser et est partie en vacances il y a quelques jours.

Céline Dion, abandonnée par l’un de ses fils !

Selon le média Echos vedettes, Céline Dion a quitté sa villa de Las Vegas afin de chercher un peu de fraicheur au Québec. Elle pensait partir avec ses trois enfants : René-Charles et les jumeaux Eddy et Nelson. En effet, chaque année, la star loue une très belle villa pour passer de beaux moments de complicité avec ses enfants.

« L’an dernier, à la même époque, elle y avait loué un magnifique et spacieux domaine qui la tenait loin des regards indiscrets » a rapporté le média Pure People.

Néanmoins, cette année, les choses semblent être un peu différentes puisque René-Charles a laissé tomber sa mère. Elle se retrouve donc qu’avec les jumeaux et cela risque de la peiner.

« Cette fois, selon notre source, c’est dans un tout autre environnement qu’elle et deux de ses trois enfants posent leurs valises » a dit Echos vedettes.

Le fils de Céline Dion est en couple !

Le média a expliqué que René-Charles a préféré abandonner sa mère afin de rester à Las Vegas et passer du temps avec sa petite amie. Le jeune homme de 19 ans est amoureux et veut passer tout son été avec l’heureuse élue.

Pour autant, selon Echos Vedettes, le grand frère d’Eddy et de Nelson n’exclut pas l’idée de retrouver sa famille au Quebec à la fin de l’été – Si son emploi du temps le lui permet… « René-Charles les rejoindra peut-être un peu plus tard, mais rien n’est moins sûr. Les amours du jeune homme de 19 ans le retiendront probablement à Las Vegas »

En très bonne maman, Céline Dion accepte de voir grandir son fils et qu’il devienne indépendant. Par ailleurs, la chanteuse serait même très contente que René-Charles soit en couple et a déjà tissé quelques liens forts avec sa belle-fille.

« C’est merveilleux parce qu’elle est un peu plus âgée. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont plus matures que les hommes. Elle s’occupe même des jumeaux. Elle est vraiment adorable. C’est une très bonne personne« a partagé le média.

Cela fait déjà un petit moment que le fils de Céline Dion est en couple puisque sa chérie avait fait Halloween avec eux. Ainsi, il prendrait cette histoire très au sérieux et la chanteuse comprend très bien que son fils l’ait laissée tomber pour les vacances.