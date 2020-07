Cécile de Ménibus – En enlève encore une couche, les fans adorent ses sous-vêtements !

Pendant cette période de confinement il y a deux écoles : ceux pour qui le jogging est le nouveau costard-cravate, et ceux pour qui chaque jour qui se passe est une nouvelle journée pour revêtir un look de fête ! Et la jolie blonde se situe totalement dans la 2ème catégorie !

En effet, les fans de l’animatrice ont eu la surprise de découvrir Cécile de Ménibus déguisée en l’un des personnages d’une comédie musicale culte des années 80 ! Est-ce que vous avez déjà une petite idée ?

Cécile de Ménibus, canon déguisée en Olivia Newton-John !

Lassée de ne pas pouvoir sortir s’amuser, l’animatrice de Radio Sud a organisé avec ses amis un apéro virtuel un peu particulier ! En effet, la consigne était que chaque participant soit déguisé !

C’est pourquoi, en ce samedi 02 mai, la jolie Cécile de Ménibus est apparue métamorphosée sur son compte Instagram ! La jolie blonde a choisi de se déguiser en une autre blonde, mondialement connue suite à son rôle de Sandy Olsson dans le film culte Grease : Olivia Newton-John ! Plutôt réussi non ? On vous laisse juger ci-dessous !

Lors de sa soirée déguisée, l’animatrice de C8 a rendu hommage à Olivia Newton-John avec un look très rétro !

Grand sourire, teinte radio, un large décolleté et des boucles XXL, la jeune femme a fait sensation auprès de ses abonnés ! Son changement de look a fait l’unanimité auprès de sa communauté et ses followers ont liké et commenté en masse sa photo.

Pendant la soirée, Cécile de Ménibus a dévoilé les costumes des autres participants ! En revanche, aucune trace du beau Danny, alias John Travolta dans Grease .. Peut-on en déduire que son chéri n’est pas fan des soirées costumées ?

Cécile de Ménibus, elle se pose des questions sur son avenir après le confinement

Comme beaucoup de Français, l‘animatrice se questionne énormément sur l’après-confinement et son avenir. Confinée chez elle à Paris, et proche de sa communauté, elle a tenu à se livrer à quelques confidences sur son mode de pensée.

Sous une photo d’elle, Cécile de Ménibus légende : « Comme vous je tourne en rond, je me pose des questions sur l’avenir... mais ce qui est certain c’est que seuls l’enthousiasme et la solidarité, entre nous tous, seront un moteur pour transformer cette situation, dans laquelle nous avons tous beaucoup perdu, en de formidables challenges et combats qu’il va falloir mener. Et il faudra aider et motiver ceux qui n’y croient pas ou plus. Et je m’y attacherai. Les bonnes idées, les bonnes ondes et la volonté ça se partage et ça se transmet. Il y a des talents, comme vous, qu’il va falloir faire naître ou re-naître… et c’est mon métier de le faire savoir… Je vous envoie une volée de belles ondes.. #love @elleslesaudacieuses. »

Toujours très positive et optimiste, la jolie blonde a partagé un très beau message d’espoir, qui a ému toute sa communauté !