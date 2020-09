Ce qu’il faut savoir sur le « Louise Michel » le bateau affrété par Bansky.

View this post on Instagram

In der vergangenen Woche sichtete unsere Moonbird-Crew 7 Boote mit mehr als 380 Personen an Bord in 5 Missionen: – 2 Boote wurden von der sogenannten Libyschen Küstenwache illegal zurückgeschleppt, 1 Boot sogar aus der maltesischen Such- und Rettungszone. Unsere Flugzeug-Crew wurde zudem Zeugin von 2 weiteren Rückführungen, bei denen die Menschen bereits an Bord von Schiffen der sogenannten Libyschen Küstenwache waren. – 2 Boote wurden von der Louise Michel gerettet. Die geretteten Menschen wurden später von der Sea-Watch 4 übernommen, die immer noch auf einen sicheren Hafen wartet. – 1 Boot mit etwa 40 Personen an Bord kam eigenständig in Lampedusa an. – 1 Boot erreichte Sizilien nach einer sehr fragwürdigen Intervention maltesischer Streitkräfte, die – anstatt die Menschen in Seenot zu retten – Schwimmwesten verteilten und das Boot in Richtung Italien lotsten. – 1 Boot mit etwa 25 Personen an Bord wurde am Freitag gesichtet. Was mit diesen Menschen passiert ist, ist bisher unbekannt. Wir brauchen sichere und legale Fluchtwege, damit niemand mehr den gefährlichen Weg über das Mittelmeer wagen muss! — 📷 @julie__bourdin #searescue #seenotrettung #seawatch #moonbird #seawatch4 #louisemichel #searescueisnotacrime #seenotrettungistkeinverbrechen #searesistance #searchandrescue #menschenrechte #humanrights #mittelmeer #mediterranean #leavenoonebehind #safepassage #defendsolidarity #noborders #openborders #refugeeswelcome