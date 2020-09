Ce jour où Sarah Ferguson, la duchesse d’York a failli mourir dans un attentat !

2001, le 11 septembre vers 9 heures du matin, deux avions percutent les tours jumelles du World Trade Center de New-York. Des incendies se déclenchent et un quart d’heure après les impacts, les deux tours jumelles s’effondrent tour à tour. L’Amérique est choquée et le monde entier, médusé assiste à la catastrophe. C’est le début de l’ère d’après. L’ère d’après les attentats du World Trad Center, attribués à l’organisation terroriste Al Qaïda. En effet, 19 terroristes ont détourné quatre avions de ligne. Deux d’entre eux sont utilisés pour percuter les tours jumelles, le troisième fonce sur le Pentagone. Le quatrième s’écrasera en Pensylvanie. Il se dirigeait vers Washington et il est fort probable que sa destination finale était la Maison Blanche. Il s’agissait très clairement d’attaquer la nation américaine à travers ses symboles les plus forts. Wall Street, le Pentagone et la Maison Blanche. Bien entendu aucun survivant dans les avions. Les terroristes étaient en mission suicide. Malheureusement depuis les attentats se sont multipliés dans le monde. Et la France est loin d’avoir été épargnée.

Des attentats qui ont fait de nombreuses victimes

Les victimes ont été nombreuses. Certaines sont décédées de suite. D’autres n’ont pas survécu à leurs blessures. En tout état de cause, c’était l’attentat qui a fait le plus de victimes. L’attentat a un bilan catastrophique. Il y a eu 2 977 morts et 6 291 blessés. Pire encore, seuls 70 % des corps ont été identifiés. Mais il y a aussi eu des victimes du coté des secours. En effet, 343 pompiers ont trouvé la mort lors des opérations de secours ainsi que 60 policiers. Plusieurs années plus tard, des personnes sont encore mortes notamment des poussières qu’elles ont respiré lors de l’effondrement des tours. Après une longue enquête, les Etats-Unis en sont venus à la conclusion que les attentats ont été l’oeuvre du groupe terroriste Al Qaïda. En plus, leur chef Oussama Ben Laden avait revendiqué l’attentat à plusieurs reprises.

De nombreuses théories ont vu le jour

Il y a eu de nombreuses théories qui ont été échafaudées sur l’attentat. Certains ont voulu y voir la main de la CIA et se sont perdus en conjectures sur le fait que les tours se soient écroulées sur elle-mêmes. Le cinéaste Mickaël Moore a réalisé un documentaire September 9/11. Certains américains pensent que le gouvernement savait mais a laissé faire. D’autres pensent que c’est la CIA qui l’a organisé et en veut pour preuve l’effondrement de la tour N° 7 qui n’avait pas été touchée mais qui comportait des archives sensibles et surtout des bureaux du FBI et de la CIA. D’autres américains se sont étonnés du fait que des officiers supérieurs du Pentagone aient annulé la veille un vol qui devait avoir lieu le lendemain. En France, le journal Le Monde estime 10 jours plus tard que les services américains n’ont pas pris les alertes dont ils avaient eu connaissance suffisamment au sérieux. En définitive de nombreuses questions sont posées mais personne n’a jamais su y répondre. Et on ne saura sans doute jamais.

Plusieurs personnalités ont eu la vie sauve

La pop star Mickaël Jackson avait rendez-vous dans l’une des tours ce matin là. En fait, Mickaël a eu la vie sauve parce qu’il était bavard. En effet, la star avait discuté jusque tard dans la nuit avec un de ses proches. S’étant couché vers 3 heures du matin, le roi de la pop ne s’était pas réveillé et a raté son rendez-vous. Et il n’est pas le seul. Sarah d’York, l’ex-épouse du prince Andrew avait ce matin-là rendez-vous au 101ème étage de la Tour Nord. Or, ce matin-là, il y avait un gros embouteillage en ville et le taxi de la duchesse a été bloqué. Cela lui a sauvé la vie. C’est la raison pour laquelle elle s’investi tous les ans dans les commémorations. Et on la comprend.