Cause animale : Marilou Berry, Delphine Wespiser, Elodie Gossiun et Karine Ferri sont mobilisées !

Vous pouvez découvrir des photos sur les réseaux sociaux de ces stars puisqu’elles portent un maillot.Vous avez à chaque fois la photo d’un animal, son prénom et un appel à l’adoption. La campagne solidaire proposée par Wamiz permet ainsi à des foyers d’adopter plus aisément des animaux. Pour rappel, les vacances d’été et les rumeurs liées au coronavirus ont été très problématiques. Ce sont près de 8000 animaux qui ont été abandonnés ces derniers mois, ce qui est dramatique. Si vous souhaitez faire un heureux, vous trouverez sans doute votre bonheur dans un refuge.

Des stars répondent à l’appel de la cause animale

Généralement, lorsque les foyers souhaitent adopter un animal, ils se dirigent vers un élevage pour adopter un chiot ou un chaton. Toutefois, il est aussi possible de trouver les plus jeunes dans des refuges et des adultes recherchent également un peu de bonheur. De ce fait, pour optimiser l’adoption et mettre la cause animale sur le devant de la scène, Wamiz a décidé de lancer une campagne avec quelques célébrités en partenariat.

Vous trouverez sur les réseaux des photos de Karine Ferri, Élodie Gossuin, Jade Lagardère ou encore Josiane Balasko et Marilou Berry .

. Ces petites bêtes ont donc un parrain et Delphine Wespiser a aussi jeté son dévolu sur un animal.

Il faut savoir que certains refuges ont été saturés lorsque les vacances ont commencé, il a donc été difficile d’accueillir tous les animaux.

Entre le confinement et les départs en vacances, les abandons ont été massifs et aujourd’hui, ils sont nombreux à chercher un peu de chaleur. Wamiz souhaite ainsi sensibiliser autrui sur ces animaux oubliés et la campagne solidaire a commencé le 21 septembre. L’objectif premier consiste à utiliser la visibilité de ces célébrités pour que le regard des Français soit attiré plus facilement. Vous aurez des animaux qui sont dans les refuges depuis de nombreuses années comme Alden, qui est parrainé par Marilou, il est dans l’attente d’une famille depuis six ans.

Ce chien paralysé atteint d’un cancer a été abandonné sur la plage pour qu’il meurt noyé… – Sauvetage – Wamiz https://t.co/UdYXwWtLtb — Serena (@djerboua7) September 16, 2020

Une pluie de célébrités pour la cause animale

Certains foyers refusent souvent d’adopter des animaux âgés, mais il est parfois beaucoup plus facile d’accueil un tel animal qui a donc un vécu. Dans les refuges, ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin et ils sont dressés. Contrairement à un chiot qui demande une connaissance approfondie dans le dressage, parfois des cours, un comportementaliste, ce n’est pas toujours le cas pour ces animaux un peu plus âgés. De plus, si vous avez d’autres animaux, ces chiens et ces chats ont l’habitude de vivre en communauté, l’intégration sera également beaucoup plus simple. Finalement, une telle adoption présente des atouts qui sont souvent méconnus, d’où l’intérêt de vous rendre dans ces refuges, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur.

Pour les besoins de la cause animale, plusieurs personnalités ont accepté à savoir Emma Caritz, Anil Brancaleoni, Marie Papillon ou encore Noholita, Laetitia Barlerin et beaucoup d’autres. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Wamiz ou à vous diriger à la SPA pour découvrir tous les animaux qui vous tendent les bras. N’oubliez pas que même si vous avez déjà un chien ou un chat, une telle adoption peut clairement être facilitée. Les professionnels seront aussi au rendez-vous pour vous donner une multitude de conseils et vous aider pendant cette phase de transition. Toutefois, n’oubliez pas non plus qu’un animal a des besoins, prenez-le uniquement si vous êtes en mesure de vous en occuper.