Cauchemar en cuisine : l’émission est-elle vraiment truquée ? Philippe Etchebest fait des révélations surprenantes !

M6 peut se vanter d’avoir parmi son catalogue des émissions au succès indéniables qui sont désormais parfaitement ancrées dans le programme télévisuel. Jugez plutôt : Top Chef, Pékin Express, Le meilleur pâtissier, La France a un incroyable talent, Cauchemar en cuisine…

Des programmes qui ont pour point commun de bénéficier d’un concept aussi simple que solide et qui parviennent à fédérer des millions de téléspectateurs. Mercredi 24 juin, Cauchemar en cuisine faisait son grand retour. Les fans du chef Philippe Etchebest étaient aux anges. Présent à l’antenne depuis plusieurs semaines avec Top Chef, il était déjà de retour !

Cauchemar en cuisine : un concept terriblement efficace

L’émission culte de M6 est diffusée depuis le 18 avril 2011 et est l’adaptation française de l’émission anglaise Ramsay’s Kitchen Nightmares (Les cauchemars en cuisine de Ramsay) créée par Channel 4 en 2004.

Grâce à cette émission, le chef Philippe Etchebest est devenue une véritable star du petit écran, son impressionnant physique et sa franchise décomplexée – parfois cinglante – le rendant particulièrement mémorable.

Chaque émission propose une narration similaire : le chef découvre un restaurant en difficulté. Après en avoir observé son fonctionnement, il explique aux propriétaires ce qu’ils doivent faire évoluer. Les lieux finissent généralement par être métamorphosés, la carte refaite, le personnel coaché, le tout en vu d’une réouverture qui est généralement réussie !

Plus télé que réalité ?

L’émission repose ainsi sur un concept diablement efficace et solide, qui nous permet de découvrir des personnalités généralement hautes en couleur, parfaites pour la télévision. Dans l’émission diffusée mercredi 24 juin, nous découvrions trois soeurs (dont deux jumelles) à la relation très compliquée.

Les larmes et autres confrontations étaient ainsi au rendez-vous, tout comme les conversations autour des problèmes de famille qui remontent à plusieurs années.

Véritable psychologue, le chef Philippe Etchebest se donne toujours pour mission de recoller les liens entre les différents employés. Cela offre parfois de véritables moments d’émotion, parfaits pour la chaîne.

Il faut dire que le casting est toujours bien pensé, la production parvenant à trouver des restaurants en difficulté qui sont qui plus est gérés par de vraies personnalités qui rendent très bien à la télévision.

Des critiques sur l’émission sont récurrentes

Mais à force de proposer des candidats si parfaits pour la télévision, des doutes ont commencé à voir le jour. Sur Twitter, les internautes sont nombreux à se demander si l’émission en elle-même n’est pas truquée, ou en tout cas modifier pour coller au mieux aux codes télévisuels.

Ils se demandent s’il n’y a pas un scénario précis, écrit par avance, qui permet à la production de s’assurer de bonnes séquences qui pourront faire le buzz et par conséquent faire grimper l’audience.

Les questions sont légitimes. Chaque épisode reposant sur une construction similaire, il n’est pas illogique de se demander si la production n’interviendrait pas pour avoir les images souhaitées, celles qu’elle pourra mettre en avant dans la production.

Le chef Philippe Etchebest répond fermement aux accusations

Mais Philippe Etchebest défend bec et ongles son émission et contre toutes les remarques et critiques concernant les potentiels trucages de l’émission.

Pour La Provence, il était revenu sur ses accusations : « Je ne joue pas de rôle et dans l’émission, on raconte la vraie histoire ! Ma méthode est simple : j’arrive dans un restaurant, j’analyse la situation, je dis ce qu’il y a à faire et je me casse. Je veux que l’on raconte la vérité (…) Les gens voient que ce n’est pas faux. Si c’était truqué, il y aurait eu rébellion des téléspectateurs. Il y a toujours quelques mauvaises langues qui disent que c’est monté, truqué. Mais en règle générale, ça vient de la part des gens qui n’ont pas réussi à accepter leur échec« .

Ses mots seront-ils suffisants pour convaincre les plus sceptiques ? Pas sûr. En revanche, le chef peut se vanter d’avoir sauvé un bon nombre de restaurants. Tous ne parviennent pas à s’en sortir, même après le passage de Philippe Etchebest dans l’émission. M6 estime à 70% le taux de restaurants sauvés grâce à Cauchemar en cuisine. De quoi rendre fier le chef, la production, et toutes les personnes qui travaillent pour l’émission.