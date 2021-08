Catherine Marchal : L’actrice principale de la série “Ici tout commence’’ juge des comportements déplacés derrière les caméras !

Dans l’intrigue de la série ‘’Ici tout commence’’, on se rend compte que les élèves de l’institut Auguste Armand sont un peu turbulents. Toutefois, à en croire Catherine Marchal, cette agitation ne s’arrête pas que dans la série. En effet, selon l’actrice, nous sommes bien loin de vivre une différence hors des coulisses où elle déplore des actes déplacés. On vous en dit plus dans la suite.

Quand Catherine Marchal s’exprime par rapport aux jeunes pépites dans ‘’Ici tout commence’’

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Marchal (@catherinemarchal_off)

Catherine Marchal est l’actrice principale dans ‘’Ici tout commence’’. Cette dernière interprète le rôle de la cheffe étoilée et professeure de l’institut Auguste Armand. Dans la peau de Claire Guinot, Catherine Marchal propose la réplique aux jeunes stars qui viennent tout juste de lancer leur carrière. Néanmoins, l’actrice ne cache pas que ses protégés en font souvent à leur tête.

Catherine Marchal dans l’interview accordée à nos confrères est revenue sur l’instant où les rôles ont été proposés. Pour l’actrice de 54 ans, le courant est passé directement entre elle, Frédéric Diefenthal, Augustin Galiana et Elsa Lunghini. En effet, ils n’ont pas hésité à se joindre pour savoir s’ils allaient accepter les rôles.

Cependant, le comportement de certains jeunes comédiens est loin de plaire à Catherine. Sans donner trop de précisions, elle a soulevé le fait que ces derniers se laissaient trop porter par la gloire. « Ils sont rattrapés par la gloire. Je vois des comportements déplacés », avait-elle lâché.

Le triste constat de Catherine Marchal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Marchal (@catherinemarchal_off)

Selon Catherine Marchal, les jeunes comédiens devraient plutôt veiller à mettre en avant la popularité de leurs personnages. La jolie blonde a tout d’abord déploré le fait que plusieurs des jeunes comédiens dans la série ne soient pas alertés sur certains principes. Elle se garde quand même de les blâmer. « Ils devraient être alertés par le fait que leurs fans les appellent par les prénoms de leurs personnages et non par le leur. Ce n’est pas le comédien qui est populaire, mais le personnage », avait-elle souligné.

Afin de faire preuve d’indulgence, Catherine Marchal se demande souvent comment elle aurait pris une si grande popularité si elle avait leur âge. Certes, la mère de quatre enfants ne s’est pas hasardée à citer les noms des jeunes dont elle parlait. Par contre, elle a pris le soin d’exclure Julie Sassoust ainsi que Khaled Alouach. Pour elle, les interprètes d’Anaïs et Théo sont très justes et auront une carrière explosive.

Concernant l’intrigue de la série, sachez qu’elle brasse des histoires entre des élèves et professeurs. On y retrouve également les membres d’un Institut de gastronomie en Camargue de haute renommée. Le grand nombre de jeunes acteurs jouant des rôles d’écoliers ne devrait donc pas surprendre.

Des jeux amoureux sur le tournage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Marchal (@catherinemarchal_off)

Ce n’est pas la première fois que Catherine Marchal fait des révélations en rapport à la série. En effet, l’actrice avait accordé un récent entretien à Télé-Loisirs, s’exprimant au sujet des jeunes avec qui elle travaille. Elle avait clairement expliqué que la majorité parmi ces derniers s’était mise en couple entre eux. On pourrait penser que les coulisses sont devenues plus savoureuses que la fiction.