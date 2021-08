Catherine Marchal et Olivier Marchal : Ils vivent sous le même toit malgré une séparation… On ne comprend pas !

L’amour et la colocation ne sont séparés que d’un petit diamètre. Continuer à vivre ensemble avec son ex-conjoint, c’est loin d’être un choix auquel pensaient des couples séparés. Cependant, ce n’est pas le cas de Catherine et Olivier Marchal. La comédienne de la série ‘’Ici tout commence’’ fait un petit brief sur cette situation dans les colonnes de ‘’Gala’’. On vous en apprend plus dans la suite.

Ni chez papa ni chez maman

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Marchal (@oliviermarchalofficiel)

Chez les Marchal, l’option d’avoir son propre domicile après une rupture n’est pas valable. Séparés depuis sept années, Catherine et Olivier ont fait le choix le plus étonnant qui soit. Les parents de quatre enfants ont choisi une cohabitation sous le même toit. Très surprenant en effet, les deux acteurs se retrouvent chacun son tour au sein du grand appartement qu’ils possèdent.

Pourquoi ce choix ? Parce qu’ils ont des emplois du temps ainsi que des absences qui sont fonction des tournages. La comédienne a évoqué ce rythme de vie dans les colonnes de nos confrères. « On ne peut pas demander à deux acteurs de pratiquer la garde alternée, c’est celui qui ne tourne pas qui est là et puis voilà », avait expliqué Catherine Marchal.

Les deux intéressés semblent très satisfaits de cette situation familiale. En mars 2021, au cours d’une interview accordée à Télé-Loisirs, la mère de famille avait souligné se sentir bien avec ce mode de vie. Elle avait affirmé qu’après sept ans, la séparation avec Olivier était déjà digérée.

D’un air amusant, Catherine a également appuyé que tout allait très bien. Les deux ex-conjoints continuent d’être un couple parental, travaillent ensemble la plupart du temps, et s’entendent parfaitement. Malgré leur séparation, les scènes de ménage n’ont pas leur place.

Le divorce officiel n’est toujours pas au rendez-vous entre les deux ex-mariés

Olivier et Catherine souhaitent mettre un terme à l’histoire d’amour qui les lie depuis près de 20 ans. Cependant, ces derniers n’ont pas entamé une procédure de divorce et ne l’ont carrément pas envisagé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Marchal (@catherinemarchal_off)

Depuis 2015, les liens sacrés du mariage n’ont pas été brisés par les deux acteurs. La maman de Léa, Zoé, Ninon et Basile s’était déjà exprimée dans les colonnes de Gala au cours de l’année 2017. Dans cet interview, la rupture officielle devant monsieur le juge est encore loin de se pointer selon Catherine. « La séparation n’est pas appropriée. Disons que notre mode de fonctionnement a changé. Mais nous n’avons absolument rien brisé de notre vie de famille, de notre partenariat professionnel, ni de notre amitié », avait-elle laissé entendre.

Leur attachement n’est pas la seule raison qui empêche les deux ex-mariés de remplir les formulaires. Catherine avait également avoué qu’ils n’étaient personnellement pas assez motivés pour s’engager sur cette voie. Cela ne servait à rien de toute façon avait-elle ajouté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Marchal (@catherinemarchal_off)

Petit rappel, le couple s’était dit ‘’Oui’’ en 1995. À cette époque, ils étaient déjà les géniteurs de leur fille aînée Léa. Au cours de l’année 1998, les deux acteurs ont connu la venue de Zoé. Par la suite, il faudra attendre 2006 pour l’arrivée de leur troisième enfant et 2009 pour celle du dernier.

À l’inverse de leurs parents, les enfants Marchal font preuve de grande discrétion et sont rarement mis au-devant de la scène.