Catherine Deneuve remise de son AVC ? Emmanuelle Bercot donne de ses nouvelles !

C’est une histoire qui finit bien. En novembre dernier, Catherine Deneuve nous faisait une belle frayeur. La comédienne de 76 ans, hospitalisée d’urgence pour ce que l’on pensait être un gros coup de fatigue, était en réalité victime d’un accident vasculaire ischémique. Un accident « très limité et réversible » selon l’entourage de l’actrice. Catherine Deneuve, qui serait sans doute Lady Lucille, l’amante inconnue de Johnny Hallyday, était alors en tournage. Le tournage du dernier film d’Emmanuelle Bercot. Lors de son AVC, l’actrice jouait une scène du film…dans un hôpital. Une chance pour Catherine Deneuve, qui a donc pu être prise en charge immédiatement.

Aujourd’hui, huit mois se sont écoulés et Catherine Deneuve irait mieux. Si l’actrice n’a pas encore pris la parole, d’autres ont donné de ses nouvelles, comme Emmanuelle Bercot. La réalisatrice de « De son vivant », son prochain film, a accordé un entretien au Parisien. Dans les colonnes du journal, Emmanuelle Bercot est revenue sur cet accident et ses conséquences. Même après huit mois d’interruption la réalisatrice de 52 ans n’a jamais douté. « Malgré huit mois d’interruption, je n’ai jamais cru que le film était mort. Jamais je n’ai pensé qu’il se ferait sans Catherine. Je n’aurais pas remplacé Catherine Deneuve. J’ai toujours eu confiance dans le fait qu’elle allait très bien se remettre, qu’il lui fallait du temps ».

Du temps, Catherine Deneuve, bien entourée, en a eu pour se remettre. Pendant ces moments difficiles, l’actrice a pu compter sur le soutien de sa famille et notamment celui de son fils Christian Vadim et de sa fille Chiara Mastroianni. Une période durant laquelle ses amis non plus ne l’ont pas oubliée. Selon Gala, Pierre Lescure, ancien compagnon de Catherine Deneuve, fait partie de ceux qui ont très régulièrement rendu visite à la comédienne. Un soutien qui a permis à l’interprète de Peau d’âne de reprendre des forces pour pouvoir enfin revivre normalement.

Et c’est donc avec beaucoup d’émotion que l’actrice a retrouvé le chemin des plateaux de tournage. Si le tournage du film d’Emmanuel Bercot lui, ne commencera que le 7 juillet prochain, Catherine Deneuve s’est tout de même rendue aux répétitions et autres essayages de costumes. Un moment particulier qu’à partagé Emmanuelle Bercot au Parisien. « Ça se passe très bien avec Catherine : quand on la voit, impossible d’imaginer qu’il lui est arrivé quoi que ce soit. Du coup, c’est un moment très émouvant pour elle, pour toute l’équipe, de reprendre. Je suis confiante« .

Catherine Deneuve aura donc très prochainement un emploi du temps plus chargé que ces derniers mois, mais devra malgré tout s’économiser. L’actrice au palmarès bien fourni sera notamment à l’affiche de « Terrible Jungle », la comédie de Hugo Benamozig et David Caviglioli, aux côtés de Jonathan Cohen, Vincent Dedienne et Alice Belaïdi. L’occasion de retrouver Catherine Deneuve sur grand écran avant « De son vivant », ce film tant attendu d’Emmanuelle Bercot.

Dans la jungle le plus grand danger c'est eux !

Découvrez le premier teaser de TERRIBLE JUNGLE avec Catherine Deneuve et Jonathan Cohen. Le 29 juillet au cinéma !#TerribleJungle #TousAuCinema pic.twitter.com/hhD3sW7Qu9 — Apollo Films (@Apollo_Distrib) July 1, 2020

