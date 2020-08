Catalogue Ikea : il déserte les boîtes aux lettres, nous connaissons la raison !

Vous attendez le catalogue d’Ikea pour la rentrée, mais il tarde un peu. C’est tout à fait normal, vous ne pourrez pas le recevoir puisque la société a décidé de stopper pour plusieurs raisons cet envoi. Vous avez toutefois le site Internet pour réaliser quelques achats ou effectuer des repérages, cela vous aidera sans doute à identifier les meilleurs produits. Il faut savoir que le catalogue est gratuit et envoyé généralement à tous les abonnés, cela demande toutefois une impression conséquente avec près de 190 millions d’exemplaires.

Ikea pense surtout à la planète à cause du papier

Cette quantité identifiée en 2019 est astronomique et les conséquences sur la planète sont importantes. C’est pour cette raison qu’il est préférable pour l’enseigne de stopper l’envoi du catalogue Ikea. Vous ne pourrez alors plus le trouver dans votre boîte aux lettres, mais l’enseigne a pensé à une version digitale, elle est accessible depuis le site Internet.

Avec un Smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, vous n’aurez aucune difficulté pour consulter le catalogue Ikea .

. Il est important de préciser que le modèle papier n’est pas forcément relégué aux oubliettes, il ne sera pas disponible dans votre boîte.

A l’entrée du magasin, vous pourrez toujours dénicher le catalogue Ikea qui vous servira au cours de votre visite.

Le groupe suédois a tenté de justifier son choix en précisant que l’entreprise voulait s’inscrire dans le respect de l’environnement.

Elle souhaite alors réduire le plus possible l’usage du papier et l’outil digital est donc beaucoup plus adapté. Il ne faut pas oublier que ce sont tout de même des supports parfaits pour la communication, mais ils demandent aussi des coûts élevés pour la fabrication. La suppression du catalogue Ikea dans les boîtes aux lettres demande un effort pour cette société, elle espère que cela n’aura pas de répercussions sur le chiffre d’affaires. En effet, si certains ne regardent jamais le catalogue, d’autres ne peuvent pas s’en passer afin de réaliser des repérages précis pour l’ensemble des achats.

Ikea, une enseigne addictive

Cette société a pensé à tout pour aménager votre logement dans les meilleures conditions. Vous n’aurez aucune difficulté pour trouver une table pour la salle à manger, un lit ou encore des meubles faciles à adapter alors que votre espace est relativement petit. Si vous avez des problématiques à résoudre, Ikea a sans doute la solution parfaite puisqu’elle vous accompagne dans tous les aménagements. Des outils précis et efficaces ont même été mis en place afin de vous aider à transformer des lieux qui n’étaient pas exploités à leur juste valeur jusqu’à maintenant. De plus, les prix ne sont pas forcément exorbitants, cela dépend des tailles, et même des finitions.

Vous le savez désormais, Ikea reste une enseigne addictive et il suffit de se rendre une seule fois dans cette boutique pour acheter un nombre considérable de meubles et d’accessoires. Ces derniers peuvent aussi vous changer la vie, vous aurez le loisir d’acquérir des produits très intéressants pour la cuisine, le bureau, les rangements… Tout le monde connaît généralement Ikea, une boutique très agréable même si le fonctionnement de celle-ci est spéciale. En effet, vous devrez passer normalement par de nombreux espaces pour arriver à celui que vous cherchez. Avec le labyrinthe, Ikea tente d’optimiser la consommation.