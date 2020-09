Caroline Receveur : son décolleté plongeant donne chaud à ses fans qui sont très excités, regardez la photo !

Il faut dire que la jeune femme que l’on a pu voir dans Danse avec les stars n’en est pas à son premier coup d’essai et n’hésite pas à dévoiler ses formes sur les réseaux sociaux, assumant son corps et sa beauté ! Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Caroline Receveur ne laisse pas indifférent les hommes et les femmes qui restent conquis par sa beauté naturelle…

Caroline Receveur s’affiche dans un décolleté plongeant qui laisse voir des formes généreuses !

Les fans de Caroline Receveur n’en attendaient pas moins et ont encore une fois été ravis de voir la jeune femme de 32 ans s’afficher de la sorte. Elle a en effet décidé de diffuser un nouveau cliché sur son compte Instagram où on peut la voir arborer une petite chemise violette très flashy qui lui va à ravir ! Mais la communauté de Caroline Receveur a surtout remarqué le grand décolleté qui s’offre à eux avec cette photo, malgré le fait que l’ancienne participante à Hollywood Girls ait fermé tous les boutons de sa chemise.

La jeune femme a en tout cas l’air ravie d’être prise en photo, où elle arbore en effet un grand sourire tout en regardant légèrement à côté du photographe. Et on peut dire que Caroline Receveur a vraiment de quoi sourire ! En effet, alors qu’elle est déjà âgée de 32 ans, elle n’a absolument rien à envier aux femmes plus jeunes et n’a pas à rougir de ses formes parfaites à en juger certains commentaires sur les réseaux sociaux. Mais les fans de Caroline Receveur ont également été complètement bluffés par tout autre chose sur ce cliché qui a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de likes, dont celui d’Inès Vandamme…

Caroline Receveur ressemble très étrangement à sa soeur Mathilde, les internautes sont choqués !

Parmi les commentaires que l’on peut lire sous la dernière publication de Caroline Receveur, on retrouve de nombreuses réactions pour la féliciter de sa beauté mais également des messages de fans qui n’en reviennent pas de voir la jeune femme avoir autant de ressemblances avec sa soeur Mathilde Receveur, âgée de 25 ans. La grande soeur n’a donc pas à envier la plus petite, et on imagine que cela lui convient très bien !

Mais ce n’est pas la première fois que les deux soeurs, Caroline et Mathilde, sont comparées par les internautes malgré leur différence d’âge. En effet, en juillet 2019, certains internautes pensaient même que les soeurs pouvaient presque être des jumelles ! Il faut dire que Caroline et Mathilde Receveur avaient réussi à entretenir le mythe avec une publication sur les réseaux sociaux qui portait légèrement à confusion.

En effet, sur la très courte vidéo que l’on avait pu voir à l’époque, les deux femmes portaient exactement le même ensemble : des baskets blanches, un jean légèrement délavé, et un petit t-shirt noir. A l’époque, les fans avaient été choqués de voir autant de ressemblances entre les deux soeurs ! Mais cela n’a rien d’étonnant pour ces dernières, comme Caroline peut le témoigner dans son livre No Filter qui était sorti en 2017. Elle affirmait déjà à l’époque haut et fort qu’avec sa soeur Mathilde, elles se ressemblaient “comme deux gouttes d’eau”. Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est encore et toujours le cas en 2020 !