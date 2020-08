Caroline Receveur : le décolleté vertigineux de l’influenceuse affole ses fans ! Ses photos sont magnifiques !

Depuis plusieurs semaines, la jolie blonde a quitté notre beau pays et sa capitale pour partir s’installer à Dubaï, comme l’ont fait avant elle Nabilla et Thomas Vergara. Si leur vie quotidienne doit se voir considérablement chamboulée dans un pays où le soleil et la chaleur règnent en maître, l’ex-candidate de Secret Story paraît plus heureuse que jamais dans son nouvel environnement.

Le décolleté de Caroline Receveur déchaîne les passions

À en croire les dernières photographies de Caroline Receveur sur Instagram, l’époque des pulls à col roulé est définitivement révolue pour la maman de Marlon.

Il faut dire que les températures de son nouveau pays l’obligent à adopter une garde-robe plus que légère.

De quoi mettre en valeur ses atouts physiques et sa plastique de rêve.

Manifestement enchantée à cette idée, la jolie blonde n’a pas tardé à s’afficher en bikini, étalant toute sa beauté au regard subjugué de ses abonnés.

Il y a deux jours, l’épouse d’Hugo Philip a revêtu son plus beau bikini pour s’octroyer une petite séance de bronzage dans son jardin. Cependant, la chaleur l’a obligé à rentrer au frais plus vite que prévu, comme elle l’a partagée en légende d’une photographie sur son compte Instagram.

Sur celle-ci, tout le monde peut l’admirer dans un maillot de bain deux-pièces, particulièrement valorisant pour sa poitrine et son bronzage déjà parfait.

Capeline sur la tête, Caroline Receveur a très vite reçu une multitude de commentaires admiratifs, allant même parfois jusqu’à la comparer à une actrice américaine des années 60.

Nul doute que tous ces jolis mots ont dû faire bien plaisir à l’influenceuse, qui ne manque de toute façon jamais une occasion de mettre des paillettes dans les yeux de ses abonnés.

Caroline Receveur est devenue une star en quelques années

Toute jeune mariée au père de son fils, le mannequin Hugo Philip, qui n’est pas en reste lorsqu’on parle de plastique de rêve, la belle Caroline Receveur semble vivre sa meilleure vie.

En l’espace de quelques années, la jeune femme est devenue l’une des personnalités les plus influentes de la toile française, non sans avoir connu un parcours atypique.

En effet, avant d’officier sur les réseaux sociaux et sur son blog, le public a notamment pu l’apercevoir dans l’une des premières éditions de Secret Story, avant de l’admirer aux commandes de l’émission « Le Mag » sur NRJ 12.

Après ces différentes expériences, la maman de Marlon a décidé de se concentrer sur sa propre entreprise, avec un succès incontestable.

Égérie de grandes marques, comme le bijoutier APM, elle n’oublie pas pour autant sa vie personnelle, tout aussi épanouie que sa carrière.

Après avoir connu une histoire d’amour médiatisée avec Valentin Lucas, cette dernière est tombée follement amoureuse du beau Hugo Philip. De leur relation fusionnelle naît un petit garçon, Marlon, responsable des alliances lors du mariage du couple le 11 juillet dernier.

Aujourd’hui, c’est vers une nouvelle vie à Dubaï que l’influenceuse et sa famille se sont envolées, après avoir fait la fête comme il se doit avec leurs proches pour célébrer leur union.

Femme d’affaires et maman accomplie, l’avenir semble radieux pour Caroline Receveur et on a hâte de découvrir ses prochains projets, d’autant plus que tout ce qu’elle touche se transforme en or.