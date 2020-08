Caroline Receveur fait grimper la température en bikini à la plage à Dubaï !

Caroline Receveur a fait du chemin depuis la télé-réalité et la starlette a monté plusieurs marques de cosmétiques. Ses fans la soutiennent dans tous ses projets et elle connaît un gros succès sur les réseaux sociaux.

Côté amour, la jeune femme est chanceuse puisqu’elle vient de se marier avec Hugo Philip. Les deux stars ont annoncé leur mariage secret il y a quelques semaines et ils sont très heureux d’avoir enfin pu se dire « oui ». Les parents de Marlon sont plus amoureux que jamais et ils se lancent dans une nouvelle vies.

Caroline Receveur et Hugo Philip se sont mariés afin de pouvoir vivre à Dubaï. Cela fait quelques semaines qu’ils se sont installés et ils commencent à prendre leurs marques. Ainsi, les fans peuvent découvrir leur vie d’expatriés aux Emirats Arabes unis sur les réseaux sociaux.

Caroline Receveur en bikini à Dubaï !

La star de télé-réalité semble se plaire à Dubaï et elle s’est déjà affichée dans de nombreux lieux connus. Elle est heureuse de pouvoir y mener une vie paisible avec Marlon et Hugo Philip et elle peut profiter du beau temps toute l’année. « C’est clairement devenu la ville où il fait le mieux vivre en famille » avait-elle déclaré.

Ainsi, vendredi 14 août, Caroline Receveur est allée à la plage pour se détendre. Elle a pris la pose les pieds dans le sable et elle a dévoilé une belle photo où on la retrouve en bikini noir. La star de 32 ans met en avant son physique de rêve et ses fans pourront admirer son ventre plat et musclé.

La femme d’Hugo Philip a choisi un très beau cadre pour faire cette photo et l’on peut voir les buildings de la ville. En tout cas, la star rayonne de bonheur et elle s’affiche avec le sourire. « On dirait pas comme ça mais je suis heureuse » a t-elle écrit.

Elle fait l’unanimité

Caroline Receveur vit un « rêve éveillé » depuis plusieurs mois aux côtés d’Hugo Philip et de Marlon. Elle semble tout avoir pour être heureuse et elle ne le cache pas à ses fans. D’ailleurs, ces derniers ont été nombreux à la complimenter sur son physique.

« Tu vis ta meilleure vie » a inscrit un fan. « Magnifique, une bombe ! » s’est exclamé un autre abonné. Ainsi, Caroline fait l’unanimité en bikini et ses fans sont ravis d’avoir de ses nouvelles sur Instagram.

Une vie paisible à Dubaï !

Caroline Receveur ne semble pas regretter ses choix et elle se montre très complice avec Hugo Philip. La starlette se fait de nombreuses soirées au restaurant avec son mari et ils vont même à la salle de sport ensemble.

D’ailleurs, ils ont déjà beaucoup de choses à fêter à Dubaï comme le premier mois de leur mariage. Caroline a tenu a faire une belle déclaration à Hugo sur les réseaux sociaux le 11 août dernier. Une petite attention qui a dû faire plaisir au papa de Marlon. « Il y a un mois jour pour jour, je vivais le deuxième plus beau jour de ma vie entourée de ma famille et amis proches » avait t-elle confié.

Néanmoins, même loin de la France, Caroline reste très proche de ses fans. Elle leur donne très souvent des nouvelles et elle a beaucoup à faire avec sa nouvelle marque Osée. Ses fans sont nombreux à s’arracher ses cosmétiques et elle a donc rencontré un succès immédiat !