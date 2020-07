Caroline Receveur déménage : découvrez la ville dans laquelle elle pose ses cartons

Tout sourit à Caroline Receveur. Oublié son lointain passé de candidate de téléréalité dans Secret Story et Les Anges. Depuis quelques années, la belle blonde est devenue l’une des influenceuses les plus respectées en France, multipliant les collaborations auprès de prestigieuses marques. Cultivant une image à la fois raffinée et branchée, la Lorraine vit surtout un bonheur sans nuages avec le mannequin Hugo Philip. Déjà parents d’un petit Marlon, les amoureux ont décidé de passer un nouveau cap dans leur relation. Ce samedi 11 juillet, ils se sont donc mariés en toute discrétion à la mairie du seizième arrondissement de Paris.

Un nouveau départ

Et quoi de mieux qu’un déménagement pour prendre définitivement un nouveau départ ? Dans la foulée de son mariage, Caroline Receveur a annoncé son nouveau projet sur son blog. Au revoir l’Europe et place au soleil des Émirats arabes unis. La business woman va en effet poser ses cartons à Dubaï ! Une nouvelle mégapole pour celle qui habitait à Paris puis à Londres ces dernières années. D’après elle, la ville « offre la possibilité aux parents de scolariser leurs enfants dans l’une des différentes écoles Françaises mais aussi anglaises et internationale ».

Pour la maman de Marlon, l’éducation de son fils est un facteur important. « Permettre à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs (dans cette ville où plus de 200 nationalités sont représentées) et de ne pas connaître la définition du mot ‘racisme’ me tient particulièrement à cœur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rendez-vous ».

Dubaï, l’eldorado pour les stars de téléréalité et influenceurs

À l’instar de Caroline Receveur et Hugo Philip, nombreux sont les personnages publics et candidats de téléréalité à avoir quitté la France pour le soleil de Dubaï. Nabilla et Thomas, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, Stéphanie Durant et Théo, Jazz et Laurent… Il faut dire que la ville est particulièrement attractive, notamment sur le plan économique. « Une maison avec jardin et piscine à Dubaï est bien plus inférieure au prix du marché anglais, je vous laisse jeter un œil »,explique Caroline Receveur.

Voyageant beaucoup pour son métier, la femme de Hugo Philip a souvent eu l’occasion de déménager : « J’ai déménagé plus de 15 fois depuis mes 18 ans, parfois dans la même ville, parfois à l’étranger et je pense que ce n’est pas fini ! Dans 5 ans, je peux très bien partir vivre au Brésil ou à Singapour si l’envie et les opportunités se présentent ».Une chose est sûre, Caroline Receveur n’a pas fini de bouger !