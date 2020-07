Carnet rose : Sophie Turner et Joe Jonas deviennent parents d’une petite fille !

C’est un couple à qui la vie semble avoir décidé de sourire. Sophie Turner et Joe Jonas sont sur un petit nuage. Entre l’actrice rendue célèbre pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones et le chanteur, l’amour ne s’est jamais démenti depuis leur rencontre. En 2019, ils scellaient cet amour en se mariant dans le sud de la France, à Carpentras. Quelques mois après cette union, Sophie Turner tombait enceinte. Et désormais, les deux artistes peuvent savourer pleinement leur bonheur d’être parents.

En effet, d’après les informations du site américain TMZ, dévoilées ce lundi 27 juillet 2020, on apprend que la comédienne a donné naissance à son premier enfant dans « un hôpital de Los Angeles », mercredi 22 juillet. Un accouchement des plus discrets, que Sophie Turner et Joe Jonas ont pris soin de ne pas médiatiser. TMZ dévoile pour l’occasion le prénom du bébé : Willa.

Objectif famille

Fonder un foyer, telle était l’une des grandes ambitions du couple. Une source a d’ailleurs confié à Us Weekly que les amoureux comptaient rapidement avoir des enfants : « Avoir des enfants et fonder une famille faisaient partie des objectifs de Sophie et Joe. Ils ont toujours su qu’ils voulaient des enfants ». En raison de la pandémie de coronavirus, l’actrice est peu sortie de chez elle ces derniers mois. Une situation qu’elle n’a pas si mal vécu, elle qui se définit comme casanière, ainsi qu’elle le faisait savoir lors d’une récente interview avec Conan O’Brien : « Pour Joe, ça ressemble à la prison, mais moi ça me va ! ».

Avec la naissance de leur petite fille, Sophie Turner et Joe Jonas sont les parents les plus heureux du monde. Et ce bonheur n’a échappé à personne. Un proche du couple s’est d’ailleurs confié à ce sujet à Entertainment Tonight : « Joe et Sophie (…) sont aux anges. Ils sont déjà obsédés par leur petite fille et se réjouissent pleinement de son arrivée. Ils prennent le temps d’apprécier ce moment spécial et n’ont partagé la nouvelle qu’avec leur famille et leurs amis ».

Une carrière au top

Avec l’arrivée de sa petite Willa, Sophie Turner va jouer un nouveau rôle : celui de mère. Néanmoins, l’actrice anglaise ne compte pas abandonner le cinéma. L’inoubliable interprète de Jean Grey dans la dernière génération des X-Men fourmille de projets. Depuis la fin de Game of Thrones, on a pu la voir aussi bien sur le petit que sur le grand écran. Il y a eu les séries Princess Bride et Survive, dans laquelle elle incarnait, pour cette dernière, la rescapée d’un crash d’avion.

Au cinéma, il y a eu le film Heavy de Jouri Smit et elle sera prochainement à l’affiche de Broken Soldier de Matthew Coppola. Le pitch ? Un vétéran de guerre qui souffre de stress post-traumatique se lie d’amitié avec une adolescente. Aussi bien comblée sur le plan personnel que professionnel, Sophie Turner est une femme des plus épanouies.