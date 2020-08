Carlito : le youtubeur préféré des jeunes parle de son coup de foudre pour sa femme !

Personnages attachants, les deux jeunes hommes sont pères dans la vie privée et ont fondé leur famille depuis un petit bout de temps maintenant. Relativement discrets lorsqu’il est question de leurs épouses, même si elles sont déjà apparues dans leurs vidéos, Carlito vient d’en dévoiler un peu plus sur la mère de ses fils et le début de leur histoire.

Carlito a eu un vrai coup de foudre pour sa femme

Carlito, de son vrai nom Raphaël Carlier, n’est autre que le fils du célèbre Guy Carlier. Considéré comme l’un des youtubeurs les plus populaires en France, avec son acolyte de toujours McFly, le vidéaste est également connu pour le couple qu’il forme avec la chanteuse d’un groupe bien connu.

En effet, le fier papa de deux enfants est marié avec Erika Fleury, loin d’être une inconnue, puisqu’elle a participé à la 2e édition de l’émission « Popstars » en 2002.

S’ils n’ont jamais souhaité impliquer leurs familles respectives dans leur vidéo youtube, Raphaël Carlier et David Coscas ne manque toutefois jamais une occasion de dire tout l’amour qu’ils portent à leurs épouses.

Dans une vidéo d’il y a quelques mois, les deux comiques avaient tout de même décidé de les laisser intervenir, le temps d’un jeu entre maris et femmes.

Alors que Carlito est toujours resté secret sur sa rencontre avec la mère de ses enfants, on vient d’en apprendre plus sur les circonstances dans lesquelles leur histoire a débuté en 2011.

Visiblement, le jeune homme était à l’époque cadreur sur un tournage où se trouvaient des musiciens, dont sa femme, Erika. Comme il le dit lui-même, du moment où il l’a vu, il a eu beaucoup de mal à décrocher son regard de cette dernière.

Entre les deux jeunes gens la complicité est immédiate, et Carlito révèle qu’ils s’envoyaient de nombreux messages dès le soir même.

Rapidement, le vidéaste s’aperçoit qu’il est fou de la chanteuse et s’est plongé à corps perdu dans cette histoire d’amour.

Depuis, les amoureux sont devenus parents de deux petits garçons, et Raphaël Carlier révèle au passage qu’ils ne seraient pas contre un troisième.

« Le soir même, on s’échangeait des messages et, très vite, j’ai su que c’était une vraie histoire, que j’étais fou d’elle. Aujourd’hui, on a deux fils et on ne serait pas contre un troisième », confie le youtubeur Carlito dans Voici.

La parentalité a profondément changé Carlito

Dans son livre sorti en juin dernier, « Papa 2.0 : Journal intime d’un père normal (ou presque) », Raphaël Carlier se confiait un peu plus sur les conséquences de la parentalité dans sa vie.

Même s’il est surtout connu pour ses frasques avec son partenaire, McFly, Carlito n’en reste pas moins papa de deux enfants et heureux de l’être.

Dans cet ouvrage, le jeune homme révélait d’ailleurs que la naissance de ses fils avait eu un impact conséquent sur sa vie.

« Le jour où j’ai su que j’allais devenir papa, tout est allé mieux dans ma vie alors qu’on présente souvent la parentalité sous l’angle du sacrifice », confie-t-il enthousiaste.

Bien qu’il soit prêt à signer de nouveau pour un 3e enfant, Raphaël Carlier reconnaît qu’il faut rencontrer la bonne personne. Dans son cas, sa femme s’est montrée dès le départ très rassurante, d’autant plus qu’elle semble avoir un instinct maternel très développé comme il le révèle.

Une chose est sûre, sa petite famille lui donne beaucoup d’inspiration et ce n’est pas pour déplaire à son public.