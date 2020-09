Carlito et Erika Fleury : de croustillantes révélations du Youtubeur très apprécié !

Personnages attachants, les deux jeunes hommes sont pères dans la vie privée et ont fondé leur famille depuis un petit bout de temps maintenant. Si vous ne connaissez pas Carlito, découvrez notre article !

Relativement discrets lorsqu’il est question de leurs épouses, même si elles sont déjà apparues dans leurs vidéos, Carlito vient d’en dévoiler un peu plus sur la mère de ses fils et le début de leur histoire.

Carlito, de son vrai nom Raphaël Carlier, n’est autre que le fils du célèbre Guy Carlier. Considéré comme l’un des youtubeurs les plus populaires en France, avec son acolyte de toujours McFly, le vidéaste est également connu pour le couple qu’il forme avec la chanteuse d’un groupe bien connu.

En effet, le fier papa de deux enfants est marié avec Erika Fleury, loin d’être une inconnue, puisqu’elle a participé à la 2e édition de l’émission « Popstars » en 2002.

Alors que Carlito est toujours resté secret sur sa rencontre avec la mère de ses enfants, on vient d’en apprendre plus sur les circonstances dans lesquelles leur histoire a débuté en 2011.

Entre les deux jeunes gens la complicité est immédiate, et Carlito révèle qu’ils s’envoyaient de nombreux messages dès le soir même.

Rapidement, le vidéaste s’aperçoit qu’il est fou de la chanteuse et s’est plongé à corps perdu dans cette histoire d’amour.

Depuis, les amoureux sont devenus parents de deux petits garçons, et Raphaël Carlier révèle au passage qu’ils ne seraient pas contre un troisième.

« Le soir même, on s’échangeait des messages et, très vite, j’ai su que c’était une vraie histoire, que j’étais fou d’elle. Aujourd’hui, on a deux fils et on ne serait pas contre un troisième », confie le youtubeur Carlito dans Voici.