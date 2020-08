Capucine Anav, croqueuse de « fils de » ? elle se fâche et fait une grosse mise au point !

Capucine Anav vient de faire une mise au point après les accusations de croqueuse de « fils de » . En effet, l’ancienne starlette de télé-réalité a été plusieurs fois en couple avec des gens connus mais aussi avec des fils de stars ou d’hommes politiques . Après avoir fréquenté Louis Sarkozy pendant deux ans pour ensuite se mettre en couple avec Alain-Fabien Delon, elle vient de se séparer de ce dernier.

Uniquement des « fils de » ?

Il est vrai que la critique est aisée dès lors que la jeune femme était d’abord en couple avec Louis Sarkozy entre 2014 et 2016. Louis Sarkozy est le fils de Nicolas Sarkozy, ancien président de la république et de son épouse d’alors, Cécilia Ciganer aujourd’hui mariée à Richard Attias. Cette dernière avait d’ailleurs largement désapprouvé la liaison de son fils avec la starlette.

Elle s’est ensuite mise en couple avec Alain-Fabien Delon. Déjà à cette époque elle avait été accusée de ne choisir ses amoureux que parmi les fils de stars ou de gens connus. Elle s’était exprimée une première fois en 2018 sur la question et avait jugé utile à l’époque de préciser que l’amour ne se contrôlait pas et qu’il s’agissait d’une relation amoureuse comme les autres et que cela n’avait rien à voir avec la célébrité des parents.

Une rupture confirmée sur les réseaux sociaux

La chroniqueuse de « Touche Pas à Mon Poste » a indiqué que la séparation des amoureux s’est faite d’un commun accord et dans la bonne entente, elle a expliqué que le confinement avait été une période particulièrement éprouvante pour le couple, mais qu’elle avait vécu des années incroyables avec le fils du Guépard. Alain-Fabien Delon lui, ne semble pas du même avis. Il a posté un message bien plus énigmatique sur sa page Instagram. Le jeune acteur a d’abord publié une citation philosophique “La vérité nourrit l’âme, le mensonge la ronge” avant de rajouter un peu plus loin « Le Karma n’a pas de date limite alors va te faire foutre ».

Bien entendu, le jeune mannequin ne vise personne mais au vu de la séparation qu’il vient de vivre et du fait qu’il est déjà remplacé dans la coeur de la starlette, on peut supposer que son message est sans doute destinée à son ex puisque celle-ci se pavane déjà au bras d’un autre, qui est qualifié de millionnaire.

Une mise au point sèche de la starlette

Dans une interview accordée à Gala, la jeune femme explique qu’elle ne choisi pas les hommes de sa vie en fonction de leurs parents. Elle précise que pour elle, ce sont des hommes comme tous les autres et que le fait qu’ils aient des parents célèbres n’a jamais joué dans ses relations et qu’elle suit simplement ses sentiments. Ni malice ni calcul dans ses choix selon elle, simplement des rencontres qui se sont faites au gré du hasard tout en précisant qu’elle ne comprenait pas qu’on la catalogue en fonction de ses relations. Bien entendu, il y aura toujours des gens pour penser qu’elle utilise ses relations pour réussir. « Je ne suis pas réduite à ça » se défend celle qui est désormais en couple avec un certain Viktor, dont les parents seraient d’illustres inconnus. Elle refuse d’en dire davantage sur cette nouvelle relation, en disant vouloir tenir éloigné le nouvelle homme de sa vie du tumulte des médias.

Seul l’avenir pourra nous dire si la starlette a dit vrai lorsqu’elle dit ne fonctionner qu’à l’amour et aux sentiments. Louis Sarkozy de son coté, n’avait pas commenté leur rupture ; il n’a pas non plus réagi aux déclarations de Capucine, ni à la publication du fils d’Alain Delon. Affaire à suivre…