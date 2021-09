Camille Lellouche : L’artiste revient sur ses débuts et les propos violents qu’elle a reçu pour ses vidéos !

Camille Lellouche en vrai, c’est l’intitulé du spectacle que présente la jeune comédienne en ce moment. En pleine tournée, elle s’arrête quelques instants dans l’émission Télématin pour sa promotion. Cela s’est passé ce jeudi 23 septembre 2021, et au cours de l’entretien, la jeune femme s’est rappelée des insultes des internautes à son encontre.

Les multiples casquettes de Camille Lellouche

Artiste accomplie et surtout complète, on dirait que Camille Lellouche sait tout faire ! La jeune femme de 35 ans a d’abord été actrice vers 2012. Elle avait été repérée par une réalisatrice Rebecca Zlotowski, alors qu’elle était serveuse. Camille Lellouche joue alors dans le film Grand Central, et celui-ci est même présenté au festival de Cannes. La jeune femme monte alors les mythiques marches de la Croisette, pour la 1ère fois de sa vie. Trois années plus tard, puisqu’elle aime chanter, elle décide de participer à un célèbre télé-crochet sur TF1, The Voice. C’était la 4e saison de l’émission, et la jeune arrive jusqu’en demi-finale.

Finalement, Camille Lellouche arrive à s’affirmer dans le monde de la musique. Son plus grand succès reste son récent son et un duo avec Grand Corps Malade. Très présente sur les réseaux sociaux, la chanteuse fait une composition sur le coronavirus en plein confinement, et les internautes adhèrent. En parallèle, elle demeure une actrice talentueuse qui a plusieurs films à son actif. Camille Lellouche écrit aussi, met en scène des one woman show, et se produit sur scène en tant qu’humoriste. Elle interprète souvent divers personnages inspirés de son vécu. Actrice, humoriste, chanteuse, Camille Lellouche a vraiment plusieurs casquettes.

Cette période sombre de sa vie

C’est Julia Vignali et Maya Lauqué qui ont reçu Camille Lellouche dans Télématin ce jeudi 23 septembre 20211. Les 2 femmes ont remarqué que l’actrice n’a aucun complexe à s’afficher de façon totalement naturelle. En effet, les fans de Camille Lellouche sont habitués à la voir dans ses vidéos humoristiques, sans maquillage ni coiffure. D’ailleurs, elle se filme parfois au réveil, au lit, les yeux encore à moitié gonflés de sommeil. Ce côté naturel plaît à beaucoup de ses fans qui le lui disent. Par contre, il y en a qui se montrent très violents envers la jeune femme.

Camille Lellouche a révélé que cela lui a parfois valu des insultes de la part de certains internautes : « On m’a dit “Elle est horrible”, “Elle est moche naturellement.” »… Des commentaires qui ont dû marquer l’actrice, qui à ce moment-là, était vraiment au plus bas, en raison de problèmes personnels. Camille Lellouche a confié dans son entretien qu’à l’époque, pour des raisons financières, elle avait dû retourner vivre chez sa mère. En effet, elle ne pouvait même plus payer son loyer. Du coup, elle n’avait vraiment pas la tête à se faire belle. Cette période fût très sombre pour la jeune femme, aussi bien au niveau psychologique que physique.

Malgré tout, Camille Lellouche a affirmé ne pas se laisser toucher par de tels propos négatifs, et elle a bien raison !