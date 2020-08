Camille Lellouche ironise, elle envisagerait de délocaliser son spectacle au Puy du Fou !

Depuis près de 7 mois, Camille Lellouche se retrouve dans une situation problématique et elle touche forcément tous les artistes de la même branche. Elle ne peut pas rassembler ses abonnés et ses fans pour la réalisation de son spectacle. Les conditions sanitaires ne le permettent pas et, malheureusement, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont toujours interdits. Elle tente alors d’interpeller les médias notamment pour que les autorités compétentes puissent prendre en compte sa requête.

Camille Lellouche, le Puy du Fou et une storie

Pendant le confinement, la chanteuse qui a notamment participé à The Voice a su combler les fans avec une belle improvisation. Elle se place derrière son piano et offre quelques phrases qui se transforment rapidement en tube. C’est de cette façon que la chanson Corona a vu le jour. Alors qu’elle proposait comme un journal de bord lors du confinement, elle a pu partir en vacances avec quelques amis, mais comme elle le dit si bien, bronzer ça va 5 minutes.

Camille Lellouche via sa story montre que les artistes sont en souffrance, ils ne peuvent pas monter sur scène .

. Elle explique qu’elle ne se souvient sans doute plus de son spectacle alors qu’il lui reste malheureusement des dates à honorer.

Après un message assez drôle sur son compte Instagram, elle propose une story hilarante puisqu’elle a apparemment trouvé une solution.

Camille Lellouche estime qu’elle peut rassembler en deux soirs l’ensemble des fans qui ont pu acheter des places pour son spectacle. La chanteuse souhaite donc inviter tout le monde au Puy du Fou, elle fait alors référence à la récente actualité concernant le parc qui avait pu obtenir une dérogation pour accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Depuis, la vidéo est virale, elle se propage rapidement sur les réseaux sociaux et Camille Lellouche aura peut-être sa réponse. C’est donc Roselyne Bachelot qui est aussi interpellée puisqu’elle est la ministre de la Culture depuis le remaniement avant les vacances d’été. Le gouvernement doit alors trouver des solutions, car comment les artistes peuvent-ils envisager la suite ? En effet, s’ils ne peuvent pas jouer et partir à la rencontre des fans, les rentrées d’argent sont inexistantes, cela touche également tous les métiers proches ou éloignés de cette profession.

Camille Lellouche aimerait apporter du plaisir aux autres

Camille Lellouche estime que les artistes sont en train de faire un burn out, ils ne peuvent pas travailler et surtout ils sont dans le flou le plus total. Les autorités compétentes semblent oublier que des humoristes, des chanteurs, des artistes sont dans l’attente et ils n’ont aucune solution de recours. En effet, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu’au mois d’octobre et avec la récente recrudescence des cas dans plusieurs régions françaises, il est difficile de penser que les salles pourront se remplir dans quelques semaines.

Certains estiment que la situation « normale » ne sera pas retrouvée avant l’année prochaine notamment pour le monde du spectacle. Ceux qui peuvent accueillir moins de 100 personnes auront toujours des solutions dans de petites salles avec une distanciation sociale et le port du masque. D’autres qui peuvent jouer devant plusieurs milliers de personnes comme Camille Lellouche se retrouvent dans une impasse et ils doivent malheureusement attendre. Nous espérons que pour l’ensemble des artistes, des solutions seront trouvés rapidement, car ce secteur est déjà fragilisé depuis de nombreuses années. Il ne faudrait pas que le coronavirus le détruise, car le monde de la culture reste indispensable.