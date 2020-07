Camille Combal : Il nous révèle la date de la prochaine saison de Mask Singer sur TF1 et c’est pour Bientôt !

Camille Combal est l’animateur qui grimpe en flèche en ce moment ! Notamment connu grâce à Touche Pas à Mon Poste où il animait une chronique aux côtés de Cyril Hanouna, il est également l’animateur de la matinale de Virgin Radio. Tout lui a souri par la suite : Danse avec les Stars, Qui veut gagner des Millions, Mask Singer, Carpool Karaoké… on ne l’arrête plus !

Bien qu’il soit confiné, Camille Combal ne s’arrête pas de travailler pour autant. Il doit continuer de tourner ses émissions, même de chez lui. Pour le retour de « Qui veut gagner des millions », c’est d’ailleurs sa femme elle-même qui l’a aidé à organiser un studio maison, comme l’a fait Cyril Hanouna avec « Ce soir chez Baba ».

Camille Combal : On en sait plus sur Mask Singer saison 2…

Aujourd’hui, Camille Combal a lâché une bombe au sujet de la saison 2 de Mask Singer ! Cette émission consiste à faire chanter des célébrités alors qu’elles sont masquées. Le jury – composé de stars également – doit deviner qui se trouvent sous les masques. Le Public s’est énormément amusé à faire cet exercice et l’émission avait fait un carton sur TF1.

Si les fans avaient peur de ne pas retrouver leur émission préférée, qu’ils se rassurent. La saison 2 du show de TF1 va bien reprendre ! On s’en doutait notamment face aux dernières déclarations de Ara Aprikian, le directeur général chargé des contenus du groupe TF1.

« Nous avons anticipé dès le début du mois de mars et constitué un réservoir de contenus déjà tourné, avait-il annoncé dans Le Figaro. Notre grille sera quasiment normale cet automne, avec le retour de grandes marques. » avait-il notamment déclaré. A ce sujet, une nouvelle saison de Koh-Lanta va bien avoir lieu car elle a été tournée en 2019, en fin d’année.

Jusqu’alors, le secret restait entier concernant le sort de Mask Singer. Elle avait bien entendu été annoncée avant le confinement mais avec le coronavirus, tout s’est compliqué.

Camille Combal : il balance la date de la saison 2 de Mask Singer !

Heureusement pour nous, Camille Combal n’a pas pu s’empêcher de nous en dire plus et de nous avouer qu’il reprenait le rôle d’animateur pour une deuxième saison !

Les sélections de stars ont bel et bien commencé et ce n’est pas Camille qui nous contredira. De nombreuses célébrités l’ont directement appelé pour participer ! « C’est un truc de fou. Je ne peux évidemment pas dire qui, car ils feront peut-être partie du prochain casting. » avait-il déclaré en parlant des appels reçus.

C’est sur Instagram que Camille a partagé la bonne nouvelle à ses abonnés : « Je ne sais pas si j’ai droit de le dire, mais je tourne en juillet. » a-t-il annoncé fièrement au sujet de Mask Singer.

Si les conditions sont compliquées, il reste plutôt confiant lorsque Télépoche lui pose la question des mesures de distanciation sociale : « J’ai quand même bon espoir que ça se passe bien. Et si on peut le faire mais que l’on n’a pas encore le droit de se rassembler en nombre dans un même endroit et bien, on fera les émissions sans public, comme ils ont fait en Allemagne pour Mask Singer qui a démarré au début de la crise. ».