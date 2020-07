Camille Combal : révélations choc sur son mariage, il balance tout!

Camille Combal : ses fans sont très inquiets pour sa santé, alors qu’il accumule les émissions de télé et de radio !

Le moins que l’on puisse dire au sujet de Camille Combal, c’est qu’il ne manque pas de travail, loin de là ! En effet, on retrouve l’animateur de Qui veut gagner des millions à la fois sur TF1 mais aussi à la radio dans son émission Virgin Tonic qu’il a animé avec brio depuis des années.

On imagine que le quotidien de l’animateur n’est pas facile tous les jours, alors qu’il doit se lever très tôt pour son émission de radio et cumuler les passages télévisés pour son émission Qui veut gagner des millions, qu’il a même pu animer depuis son domicile pendant le confinement. En effet, on avait pu le retrouver chez lui en pleine animation de Qui veut gagner des millions, où il posait les questions à ses invités par écrans interposés.

Une déclinaison de l’émission qui s’est ensuite poursuivie sur le plateau de l’émission, où on a pu voir certains invités participer par écran partagé, avant de retrouver de nouveaux participants en face à face. Bien que l’émission se fasse désormais sans public, Camille Combal doit faire avec les moyens du bord et réussir à animer l’émission sans pouvoir compter sur le public, comme le faisait parfois Jean-Pierre Foucault, ancien animateur de Qui veut gagner des millions. Mais le quotidien de Camille Combal a néanmoins provoqué beaucoup d’inquiétudes chez ses fans sur les réseaux sociaux, car on a pu le retrouver très fatigué à plusieurs reprises sur son compte Instagram, à travers des photos et des vidéos qu’il a pu partager. Ses plus fervents fans se rappellent en effet de sa vidéo où il écrivait #TeamInsomniaque où on pouvait le voir dans son ascenseur sortir en pleine nuit promener ses chiens.

Quelques jours plus tard, c’est une photo de Camille Combal complètement épuisé sur un canapé que l’on avait pu découvrir. Mais plus récemment, l’animateur qui ne se confie que très rarement sur sa vie privée, est revenu sur un élément de son mariage qui va étonner plus d’un téléspectateur de son émission…

Camille Combal : ses révélations touchantes sur son mariage alors qu’il ne parle jamais de sa vie privée !

Alors que l’animateur de Qui veut gagner des millions ne se confie quasiment jamais sur sa vie privée, il a fait une exception de taille ce week-end en acceptant de répondre à un de ses followers sur Instagram, son réseau social fétiche du moment. En effet, alors que l’internaute lui pose une question anodine, Camille Combal va faire de troublantes révélations…

En lui demandant sur quelle chanson l’animateur a réalisé sa première danse, Camille Combal raconte avoir choisi la chanson de Grease « You’re the one that I want ».

L’animateur star va raconter qu’il voulait que ses amis et lui rentrent tous en piste en même temps, car il n’osait pas se mettre en avant pendant cet instant, en se jugeant trop mauvais danseur et par “honte”, comme il l’avoue lui même. Alors qu’il anime pourtant l’émission Danse avec les stars depuis 2008, on aurait effectivement pu penser le contraire de l’animateur ! Mais bien que cette confidence soit très émouvante, on peut noter que ce n’est pas la première fois que Camille Combal revient sur son couple. Car en effet, il était revenu sur la rencontre avec sa femme en racontant tout dans son émission de radio en décembre dernier. Camille Combal révèle en effet qu’il a fait le premier pas avec sa compagne et qu’il a rencontré beaucoup de difficultés avant d’avoir une réponse de sa prétendante.

On peut donc dire que Camille Combal est un homme très patient, car à sa place d’autres hommes auraient passé leur chemin et ce seraient dirigé vers une autre femme, voyant qu’il est impossible de la séduire. Finalement, on ne peut qu’espérer une longue vie de couple à Camille Combal et sa compagne !