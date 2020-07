Camille Combal a eu un terrible accident, il nous donne enfin des nouvelles !

Camille Combal: Nouvelle difficile et il est en même temps plus simple qu’un accident arrive durant le confinement puisque l’on est de toute façon contraint de ne pas bouger.

Sur Twitter Camille Combal a enchaîné les blagues concernant cet événement. Mais même s’il souffre physiquement, le jeune et bel homme n’est pas inactif ! C’est le moins qu’on puisse dire..

Il a d’ailleurs récemment repris le chemin des plateaux télé pour les tournages de « Qui veut gagner des millions » non sans douleur, il le concède.

Il a annoncé cette terrible nouvelle le dimanche 10 mai 2020 sur Twitter, compte sur lequel il est suivi par 1,5 million de fans.

Je viens de me casser un orteil ! La veille du déconfinement. Ça va vous ? », a-t-il écrit en riant, sans donner plus d’informations à cette mésaventure dont il a dû souffrir sur le coup !

Ses acolytes féminines Estelle Denis et Valérie Damidot ne l’ont pas raté et en ont profité pour se moquer : « Ta table basse n’a rien, au moins ? », lui a demandé l’une et l’autre a blagué : Fallait pas enlever tes Crocs pour faire ta gym ».