Ça vous dirait un déjeuner avec François Hollande et Julie Gayet ? Voici un des lots mis aux enchères par Yann Arthus-Barthès !

Ça fait plusieurs années que la fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand œuvre pour le bien-être de la planète en menant de nombreuses campagnes de sensibilisation sur les problèmes liés au réchauffement climatique, mais aussi sur la dégradation de l’environnement. C’est un combat qui tient particulièrement à cœur à ses promoteurs et c’est pour apporter leur pierre à la construction de l’édifice que François Hollande et sa compagne ont décidé de se vendre aux enchères. Ils y contribuent grâce à l’initiative ‘’Les amis de Yann Arthus-Bertrand se vendent aux enchères’’. La personne qui remporte les enchères aura droit à un moment privilégié avec l’ancien couple présidentiel. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

François Hollande et Julie Gayet se battent pour la bonne cause

Pour sa fondation, Yann Arthus-Bertrand se montre particulièrement entreprenant. Fort de ses connaissances avec d’éminentes personnalités influentes, il arrive à collecter des fonds pour bien mener sa mission. L’année 2020 représente la troisième édition de cette collecte. Les enchères sont aussi intéressantes que les prix à gagner.

Parmi ceux-ci, il y a un déjeuner avec la très célèbre Juliette Binoche sur le plateau du prochain film de Claire Denis en collaboration avec Vincent Lindon. Il y a également la visite de l’institut du monde arabe en compagnie de Jack Lang qui en est le président. Cependant, le prix qui attire le plus de regards, c’est le déjeuner avec l’ancien Président français François Hollande et sa compagne Julie Gayet.

Yann Arthus-Bertrand ému par les soutiens qui lui ont été apportés

Dans un communiqué, le cinéaste et reporter a fait part de toute son émotion quant à la bienveillance de tous ceux qui font des efforts et qui offrent leur soutien inconditionnel aux projets grandioses de la fondation GoodPlanet. « Je suis sincèrement touché par l’engagement de toutes ces personnes qui soutiennent la Fondation GoodPlanet et qui ont répondu présentes », avait-il commencé. Il a également précisé que les fonds récoltés seront utilisés dans leur entièreté afin de maintenir la gratuité de la fondation GoodPlanet. Ils serviront également à financer les actions de sensibilisation pour le bien-être de la planète.

Voir cette publication sur Instagram Merci pour votre soutien 🙏 @fondationgoodplanet Une publication partagée par Yann Arthus-Bertrand (@yannarthusbertrand) le 20 Mai 2020 à 5 :58 PDT



Les enchères en question auront lieu à partir du 28 novembre et continueront jusqu’à la date du 6 décembre prochain. Elles se dérouleront en ligne sur la plateforme de vente française, le Drouot Digital. Aussi, le lieu où se tiendra le déjeuner avec l’ancien couple présidentiel a été dévoilé. Il s’agit du Pop-Up des Cuistots Migrateurs à Paris.

D’autres lots intéressants à remporter…

La vente aux enchères pourra être suivie et les participants auront le droit d’enchérir en direct depuis n’importe quel endroit du monde. Bien que le déjeuner avec François Hollande et Julie Gayet semble être le plus en vue de tous les lots, il n’en demeure pas moins que les autres sont aussi intéressants.

Au programme, il y a également un moment d’apprentissage de dessin avec le caricaturiste Plantu du Journal Le Monde, une aubaine pour les fanatiques d’art. Aussi, il est prévu une rencontre avec Stella McCartney pendant son défilé ou encore, un voyage au Botswana afin d’admirer le projet de cohabitation entre hommes et éléphants. Ces lots ont été annoncés dans un communiqué effectué par la fondation elle-même.