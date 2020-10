Ca se passe comme ça chez McDonald’s aurait-on tendance à dire. Surtout au Drive de La Louvière !

Il faut savoir que la petite famille était en train de déménager lorsqu’elle a eu envie de se restaurer rapidement. « Nous étions dans les cartons » commente la maman. Nous nous sommes donc dit que ce serait très simple de fabriquerpour aller au drive et se glisser entre les autres véhicules. Bien sûr elles se sont demandées comment le Drive et les autres automobilistes. Pire, les trois femmes se demandaient ce qui se passerait si elles croisaient des gendarmes . Finalement il n’y avait qu’une façon de le savoir, c’était d’y aller. Aussitôt dit aussitôt fait. Ces dames ont très rapidementet se sont présentées sur le parking du McDo.

« On a pas de pétrole, mais on a des idées » clamait undans les années 70, à la suite au premier choc pétrolier en France . On ignore si les trois jeunes femmes qui se sont présentées dans un McDo en Belgique ont eu vent du slogan ou si tout simplement, elles ont répondu à la publicité de McDo qui disaitou encore. C’est plutôt ce dernier slogan qui semble s’adapter le mieux à la situation vécue par le fast-food dans le Hainaut en Belgique. En effet une mère, sa fille et sa belle-fille voulaient passer commande au McDo du coin mais elles n’avaient pas de voiture . Or le drive n’est accessible qu’en voiture. Mais ces dames ne se sont pas laissées arrêter par ce détail.

Une voiture de gendarmerie s’approche

Hélas comme les trois femmes le craignaient, il y avait un véhicule de gendarmerie sur le parking. En voyant la maréchaussée, ces dames se sont inquiétées. Elles pensaient qu’elles allaient être verbalisées. Effectivement les gendarmes ont repéré le drôle d’engin et se sont approchés du véhicule en carton. Elles racontent qu’à ce moment-là elles étaient toutes trois inquiètes et se demandaient ce qui allait se passer. Elles ont eu tort de s’inquiéter. En effet les gendarmes sont bien entendu venu voir ce qui se passait et en entendant les explications des trois femmes ont éclaté de rire. Mieux les gendarmes ont pris des photos de la voiture en carton et ont expliqué aux trois femmes qu’elles avaient égayé leur journée.

Dans la file du drive

Bien entendu les autres automobilistes regardaient avec curiosité ce drôle d’engin qui était venu « se garer » dans la file. De nombreuses photos ont été faites. Les autres consommateurs étaient forcément ravis d’assister au spectacle. Le personnel du drive a été adorable expliquent les trois femmes. Il ne s’est pas de suite aperçu que ce n’était pas une vraie voiture. Mais l’employé au guichet, en réalisant, a vite appelé ses collègues. Bien entendu les employés du McDo ont invité « la voiture » à aller se stationner sur l’emplacement numéro 2 le temps que leur commande arrive. Et la commande est de suite arrivée escortée par les employés de McDo. Ils ont tous tenus à prendre l’imaginatif trio en photo. Bien entendu les automobilistes étaient ravi de l’aubaine. Tous faisaient des signes amicaux ou klaxonnaient au passage de cette bien étrange voiture.

Un succès fou sur les réseaux sociaux

Bien entendu cela a inévitablement terminé sur les réseaux sociaux. Et les trois femmes ont eu beaucoup de succès. En tout cas, la publication a fait le buzz. C’est ainsi que les photos ont été likées plus de 700 fois et partagées à 1700 reprises. Cela prend toute sa saveur quand on sait que Nathalie a expliqué que ses filles ne voulaient se faire remarquer et que finalement elles se sont dit que plus tard elles en riraient et c’est certainement le cas.