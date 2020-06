C que du kif : Jean Roch pousse un coup de gueule contre Emmanuel Macron en direct ! Cyril Hanouna le soutient

Pour la dernière diffusion de C que du Kif, Cyril Hanouna a vu les choses en grand et a décidé de tourner dans les rues de Paris. Après avoir offert des cadeaux aux fans et l'addition de tous les clients d'un café, il a rencontré Jean Roch qui avait des choses à dire !

L’épisode de ce jeudi 18 juin était le dernier de C que du kif. Pour l’occasion, Cyril Hanouna a voulu marquer le coup, comme à chaque fois qu’il clôture une année de télévision ! Il a donc décidé d’aller en dehors du plateau, dans les rues de Paris, pour tourner la dernière de C que du kif.

La der de #CQueDuKif ! Énorme happening 🙌🙌🙌 #cadeaux et pour la dernière de #APOAL , on double le montant des boites ! Ça va être dingue 😜 ! À tout de suite 😘 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 18, 2020

Cyril Hanouna s’est donc tranquillement installé dans un traîneau aux côtés de Matthieu Delormeau. Les deux comparses ont remonté la rue et ont distribué des dizaines de cadeaux à leurs fans. Les fanzouses qui croisaient le chemin du traîneau devaient être ravis de gagner des présents offerts par leur animateur préféré…

Cyril Hanouna rencontre Jean Roch et lui donne la parole

L’animateur de C8 et son chroniqueur sont finalement arrivés jusqu’à un café. Ni une ni deux, Cyril Hanouna a annoncé à tous les clients que chaque note était pour lui ! On reconnaît bien là la grande générosité de celui que l’on surnomme Baba. Il l’a déjà dit : il aime ses fans et il veut les gâter. A chaque fois qu’il croise l’un de ses admirateurs dans la rue, il prend le temps de faire une photo avec lui. On en voit d’ailleurs passer des dizaines sur Twitter et les retours sont toujours bons.

Pour la dernière de #CQueDuKif, @Cyrilhanouna tenait à vous dire un grand MERCI 😍 pic.twitter.com/zuYAnuHeqk — TPMP (@TPMP) June 18, 2020

En arrivant devant la terrasse du café, Cyril Hanouna a eu la surprise de tomber sur l’homme d’affaires Jean Roch. Ce dernier avait envie d’exprimer ce qu’il avait sur le cœur et ne s’est pas fait prier pour prendre le micro. Quand l’animateur lui a dit « Jean Roch, on a besoin des discothèques mon chéri là ! », l’homme de 53 ans a totalement approuvé. Il a donc détaillé son ressenti devant les caméras de C que du kif.

Jean Roch : son coup de gueule contre le Gouvernement

.@JeanRoch est avec nous dans #CQueDuKif et tient à passer un message pour relancer le monde de la nuit ! pic.twitter.com/YVbGWHy1t4 — TPMP (@TPMP) June 18, 2020

Jean Roch a tout d’abord dit que les professionnels travaillant dans le secteur des discothèques et boîtes de nuit avaient besoin que la situation change car ils ne pouvaient plus continuer comme ça. Visiblement perturbé, il pointe du doigt une « incohérence » dans les propos du Gouvernement. En effet, Emmanuel Macron a annoncé que tout allait rouvrir, ce qui était plutôt rassurant. Mais c’est sans compter qu’Olivier Véran, le Ministre de la Santé, dirait l’inverse quelques temps après…

Il met donc en garde le Gouvernement en affirmant qu’il fallait absolument que les clubs rouvrent partout en France. L’été est une grosse saison pour les discothèques qui accusent actuellement de lourdes pertes financières. Les restaurateurs et bars ont déjà recommencé à travailler et peuvent commencer à combler le déficit. Ce n’est pas du tout le cas des clubs français qui restent fermés et qui ne peuvent donc ni faire retravailler leurs employés, ni rentrer d’argent dans leurs caisses.

En Mai dernier, Jean Roch poussait déjà un cri d’alerte, notamment au sujet de son établissement parisien, le VIP Room. « Depuis cinq ans, nous subissons de plein fouet les conséquences des attentats, des manifestations des gilets jaunes, et maintenant du Covid-19. Notre métier n’est pas aidé à Paris. Le VIP Room ne rouvrira pas ses portes. C’est terminé » avait-il annoncé avec douleur.

Les discothèques : grandes oubliées des discours politiques

Encore une fois, il prend la parole, cette fois-ci aux côtés de Cyril Hanouna. Il ne se bat pas que pour lui mais pour tous les professionnels du secteur. Jean Roch sait qu’il n’est pas le seul à fermer son établissement.

« Il faut absolument que les clubs rouvrent cet été partout. […] Ce sont des familles qui vont être sinistrées, c’est une catastrophe. Il faut absolument que le clubbing rouvre. Je suis discothèque, vous devez soutenir les discothèques » a-t-il conclu au micro de C8.

Si on réfléchit, on se rend compte que Jean Roch a raison. Le Gouvernement a énormément parlé des restaurants et quelques fois des bars mais jamais des boîtes de nuit. Nous n’en savons d’ailleurs pas plus sur la situation actuelle des clubs en France.

Depuis le 17 mars au soir, les établissements sont fermés et depuis, rien n’a été annoncé. Aucune date de réouverture n’a encore été indiquée et la profession se sent totalement oubliée par le Gouvernement d’Emmanuel Macron…