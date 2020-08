Brooklyn Beckham dans Danse avec les stars : la folle rumeur !

Brooklyn Beckham pourrait alors donner un petit coup de pouce à sa carrière en participant à l’émission Danse avec les Stars. Ce ne serait pas la version française, mais britannique. Il ne faut pas oublier que celle en France devrait être reportée à l’année prochaine. À cause du coronavirus, le tournage n’a pas pu être réalisé, les stars ne sont pas forcément disponibles pour le prochain planning. La production aurait donc été contrainte de revoir son programme puisque les téléspectateurs ne pourront pas découvrir les nouveaux épisodes avant 2021.

Brooklyn Beckham va-t-il danser ?

Il est issu d’une famille très connue puisque les Beckham ont eu l’occasion de bâtir ces dernières années un véritable empire. Du côté de la mère, vous vous souvenez sans doute de sa participation à un groupe musical à savoir les Spice Girls. Pour le père, c’est dans le monde du ballon rond qu’il a pu évoluer. Même s’il a pris sa retraite, il est toujours en forme. De ce fait, Brooklyn évolue depuis sa naissance sous le feu des projecteurs, il ne devrait pas avoir peur de participer à ce programme.

Il y a toutefois certaines personnes qui précisent que Brooklyn Beckham est assez timide, il pourrait ne pas être à l’aise sur un plateau de danse .

. Il faut noter que les recrues comme lui sont souvent très prisées, car elles permettent au programme de connaître un franc succès.

En effet, Danse avec les stars passionne les foules uniquement à travers le casting et il doit impérativement être à la hauteur des attentes.

Il ne faut pas oublier que Brooklyn Beckham s’invite assez régulièrement ces dernières semaines dans la presse.

Le fils de Victoria Beckham s’apprête à se marier et il est forcément le jeune homme le plus sollicité en ce moment. Il ne serait donc pas surprenant qu’une confirmation soit à l’horizon dans quelques semaines seulement. Il ne faut pas oublier qu’il dira « oui » à une jeune femme très connue à savoir Nicola Peltz, qui est la fille de Nelson le milliardaire.

Brooklyn Beckham est scruté sous toutes les coutures

Il y a certains couples qui peuvent inonder la presse people et c’est apparemment le cas pour le fils de David Beckham. En effet, son union avec Nicola est très prisée par les photographes et ils sont tous à l’affût de la moindre preuve de tendresse. Les internautes sont aussi de très bons enquêteurs, ils n’hésitent pas à regarder tous les clichés à la recherche d’un petit détail sympathique. Ils auraient alors été nombreux à découvrir un anneau en or, il signifierait que Brooklyn est désormais marié à la jeune femme. En effet, ils auraient pu s’unir dans le plus grand secret, à l’écart des flashs et des paillettes.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur son éventuelle participation à Danse avec les stars, il suffit de le suivre sur son compte Instagram. Pour l’instant, c’est une rumeur, mais les fans ne seraient pas contre de découvrir le beau jeune homme qui tient forcément de ses parents sur le plateau de danse. Il n’aurait pas non plus une grande expérience dans le domaine, mais certaines célébrités ont montré que ce n’était pas forcément un problème de taille. En effet, elles sont nombreuses à avoir brillé sur les plateaux sans avoir la capacité de danser comme des professionnels. Sur son compte Instagram, ce sera aussi l’occasion de découvrir sa moitié.