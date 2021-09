Britney Spears n’a-t-elle pas été sincère au sujet de son retour sur Instagram ? Les démentis de sa publication révélés !

Cela fait quelques jours que la princesse de la Pop a choisi de désactiver son compte sur le réseau social Instagram. Une nouvelle qui attriste les fans qui ont tout récemment appris que Britney et Sam Asghari se sont fiancés. Ils désiraient en savoir plus sur la programmation de leur futur mariage. Heureusement, ils peuvent déjà se rassurer parce que leur star est de retour sur le réseau.

La nouvelle de leurs fiançailles avait été annoncée le 12 septembre dernier par Britney Spears, joyeuse au bras de Sam Asghari. C’était pour la belle blonde, un rêve, car elle n’arrivait pas à y croire. Sur les réseaux lors de l’annonce, elle s’était empressée de montrer à ses fans le géant solitaire sous toutes ses coutures. C’était le cadeau que lui avait offert son chéri.

Alors que les fans espéraient voir l’auteur du titre Toxic partager les moments de préparatifs des noces, ils ont été surpris. Quand on est Britney Spears avec toute cette quantité de dollars, on pense en premier au contrat prénuptial. Également, même si les choses semblent bien aller, la star n’est toujours pas libérée de la tutelle sous laquelle elle est.

Spears a été, en effet, placée sous cette tutelle à la suite de son dérapage en 2007. Cette dernière, que la chanteuse veuille ou non, représente une menace pour cette union entre la blonde et le coach sportif. C’est peut-être là autant de détails qui ont incité la chanteuse à prendre une grande décision le 14 septembre dernier. Elle a décidé de désactiver son compte Instagram.

