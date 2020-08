Brigitte Macron taquine son mari sur son look de vacancier !

Brigitte Macron est sans doute la first lady la plus stylée de toutes. Bien sûr il y a Mélania Trump, mais cette dernière a un style bien plus classique et moins fantaisie que Brigitte Macron. En effet, l’ancienne mannequin s’est adaptée au dress code américain, que sa prédécesseur, la belle Michelle Obama maîtrisait elle aussi. Brigitte Macron est plus moderne, elle a parfois des looks plus osés et porte toujours des jupes et des robes courtes. En effet, celle dont Karl Lagerfeld avait dit qu’elle possédait les plus belles jambes de Paris aurait tort de s’en priver. De plus, madame Macron a un sens inné du style. Les couturiers lui faisaient déjà une cour effrénée alors que son mari n’était encore que ministre de l’économie.

Les plus grands marques veulent l’habiller

Depuis qu’elle est la première dame du pays, Vuitton s’en donne à coeur joie. La marque se met en quatre pour habiller l’épouse du président. En effet, l’ancienne enseignante a une silhouette parfaite. Jamais personne ne penserait que la première dame est largement sexagénaire. Bien au contraire. Sa silhouette juvénile et son coté lumineux enchantent ses interlocuteurs. Aussi la superbe sexagénaire se désole-t-elle parfois du style de son époux.

Brigitte surveille le look de son époux de près

Certes, madame Macron ne trouve rien a redire aux looks de son mari quand il est dans ses fonctions. En effet le président porte systématiquement un costume bleu foncé ou noir et une chemise blanche quand il est en représentation. Et sa cravate est toujours parfaitement assortie. Pas de fantaisie ni d’excentricité. Même si l’habit ne fait pas le moine, il y contribue grandement. Bien entendu lorsque le couple est en privé à l’extérieur, le président met un manteau en cas de besoin. Il est vrai aussi que des paparazzis ont déjà débusqué le président en jean et en doudoune. Bien entendu lorsque Nemo promène son président de maître, ce dernier s’habille de façon décontractée. Ainsi on a pu voir le président vêtu d’un jean, d’une chemise et d’un blouson promener le brave Némo. En définitive, le président sait adapter son look et son style à la situation. Très bien. Mais alors, pourquoi Brigitte Macron chambre-t-elle son mari? En effet, cette dernière, toujours parfaite, taquine le président sur son look de vacancier.

Le président adepte du look de vacancier

Le président est en vacances au fort de Brégançon avec son épouse. Même si l’actualité l’a contraint de faire un breack dans son repos pour se rendre urgemment au Liban, le président passe le reste de son temps en tenue décontractée ; trop décontracté selon son épouse. En effet, la première dame se moque gentiment du look de son mari. Celui-ci se promène en effet au fort vêtu d’un pantalon de toile d’une chemise et surtout, sans chaussettes dans ses chaussures. L’icone de mode qu’est son épouse en est horrifiée et elle ne manque pas de tacler le look de vacancier trop décontracté de son époux. Ce dernier n’en a visiblement que faire. D’ailleurs il suffit de voir la tenue du président sur un jet-ski. Un maillot de bain, torse nu et un simple gilet de sauvetage. Anna Wintour doit en être malade.

De petites taquineries

Mais le président n’en a cure des taquineries de sa fashionista d’épouse. Il estime, et il a bien raison, que cet écart au protocole est aussi adéquat que confortable. Alors, Team Brigitte ou Team Emmanuel ? S’il est vrai que l’élégance à la française de l’épouse du président est d’un chic absolu, son époux porte très bien le costume. Et ensemble les deux époux forment un couple absolument glamour, exemple parfait du chic à la Française. Alors tant pis pour ces pieds nus dans les chaussures. C’est l’été.