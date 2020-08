Brigitte Macron fait le buzz avec une tenue très osée, et surprend toute la France !

Brigitte Macron est une femme mûre, mais elle sait toujours se mettre en valeur. C’est une femme très sportive, qui fait attention à son image et à sa ligne, elle reste très mince année après année, et elle fait littéralement des ravages !

Il serait dommage, avec tout ce travail, de ne pas en profiter un peu pour se mettre en valeur dans de belles tenus. Brigitte Macron est toujours élégante, et elle opte généralement pour des couleurs qui la flattent, ainsi que des coupes que certaines femmes de seulement 20 ans ne porteraient sans doute pas aussi bien qu’elle !

Cette année, c’est lors du 14 juillet, date symbolique pour la présidence, que Brigitte Macron a fait tourner les regards vers elle, comme on a tous pu le constater. La fête nationale a encore été l’occasion pour elle de porter une tenue un peu osée comme elle sait les choisir, et ses fans l’ont tous trouvée magnifique !

Une tenue un brin sexy pour une occasion particulière

En tant que première dame, elle se doit de faire preuve d’élégance, et surtout d’incarner la beauté à la Française. Le pari a été gagné ce 14 juillet, puisqu’elle a encore une fois opté pour une robe légère. Griffée, c’est la maison Louis Vuitton qui l’a créée, et qui l’a mise à disposition de la première dame. Celle-ci a fréquemment eu l’occasion de porter des tenues provenant de cette célèbre marque de luxe.

Il s’agissait alors d’une belle couleur pastel, un rose dragée tout à fait sublime, qui lui allait comme un gant. Et cette petite robe courte a littéralement fait sensation auprès des Français ! Elle avait également pris le temps de choisir un manteau assorti, pour obtenir une tenue très distinguée, et un peu sexy à la fois, il faut bien l’avouer. Mais cela lui va comme un gant !

Elle n’hésite pas à redoubler de classe à chaque apparition, et cela est fortement apprécié un peu partout autour du monde. Elle a pour réputation d’être toujours impeccable dans son apparence, et pourtant, la première dame n’est plus toute jeune. Elle a désormais 67 ans, mais elle en paraît toujours 15 de moins, grâce aux efforts qu’elle porte pour rester belle année après année.

Une hygiène de vie bien étudiée

Comme nous l’évoquions en préambule, Brigitte Macron apporte beaucoup d’importance au fait de jouer son rôle de première dame comme il se doit, et ses fonctions de représentation l’obligent aussi à faire attention à son image. Elle a une hygiène de vie drastique pour y parvenir. On la voit bien souvent sur son vélo, ou en train de pratiquer différentes activités sportives, qui lui permettent de rester mince et d’être toujours aussi sublime, année après année.

Elle met également beaucoup de soin à avoir une alimentation équilibrée, et c’est aussi un bon moyen pour elle de donner le bon exemple aux Français, en espérant qu’ils suivent son exemple.

Un style qui évolue tous les ans

La première dame apprécie tout particulièrement les belles tenues et le chic à la Française. C’est pourquoi elle n’a pas hésité ces dernières années à faire évoluer son style au fil des saisons et des modes. Il est vrai que le partenariat avec Louis Vuitton y est probablement pour quelque chose, elle est sans doute bien conseillée pour ce qui est de ses tenues, et on adore la découvrir à chaque fois avec une parure différente !