Brigitte Macron fait des révélations sur la mère d’Emmanuel Macron, et ce n’est pas très gentil …

L’interview date de 2017 et, à l’époque, la mère d’Emmanuel Macron avait pu partager les talents de son fils. Elle a d’ailleurs été à l’origine d’un livre concernant le chef de l’État qui est décrit comme un homme si parfait. Toutefois, alors qu’il était encore à l’école, il a croisé la route d’une certaine Brigitte Trogneux qui deviendra plus tard Brigitte Macron. Elle était donc professeure de français lorsqu’elle a rencontré ce jeune homme qui avait 17 ans alors qu’elle en avait 41.

Les menaces de Françoise Noguès-Macron

Finalement, les craintes de sa mère sont celles que toutes les mamans auraient partagées dans une situation similaire. Brigitte avait déjà eu une vie et des enfants alors que le jeune Emmanuel démarrait dans la vie. Elle lui aurait alors partagé quelques menaces en précisant qu’il n’aura pas d’enfants alors qu’elle avait déjà fait sa vie. Elle lui aurait interdit de voir Emmanuel Macron avant ses 18 ans.

Comme elle l’aurait précisée à Anne Fulda, elle voulait éloigner son fils de cette femme qui avait un âge beaucoup plus avancé .

. Le jeune Emmanuel Macron a donc changé d’établissement, mais la relation entre les deux amants n’a pas été terminée pour autant.

Il aurait précisé à sa mère qu’il aimait Brigitte et ils sont désormais mariés depuis plusieurs années.

Toutefois, à l’époque, la mère et le père pensaient qu’il s’agissait d’une petite amourette qui pourrait rapidement se terminer. La réalité a été grandement différente puisque Emmanuel et Brigitte sont désormais mariés, il est le président de la République et elle, la Première dame.

Quelques révélations de la mère d’Emmanuel Macron

Elle révèle à Anne Fulda qu’il avait une vraie adoration pour Brigitte et « on pourrait déshabiller Laetitia Casta devant lui que cela ne lui ferait rien ». Malgré les années qui peuvent les séparer, les deux tourtereaux ont pu vaincre toutes les polémiques, les rumeurs et bien sûr les critiques. La presse s’est rapidement emparée de cette affaire notamment lorsque Emmanuel Macron est devenu le président de la République. Les photographes sont alors nombreux à le traquer pendant ses vacances par exemple.

Désormais, il a passé une première partie de son mandat qui a été marquée par les gilets jaunes, la crise sanitaire et les nombreux rassemblements avec les débordements de Paris. Il faudra attendre quelques années pour savoir si Emmanuel Macron et Brigitte peuvent rester à l’Élysée ou s’ils devront laisser leur place à une autre personne qui aura la lourde tâche de remettre le pays dans une situation favorable pour tout le monde. Leur relation montre que l’amour n’a pas d’âge.