Brigitte Macron a mis la France en folie avec un ultra mini short pendant une sortie ! C’est super !

Rester en forme est essentiel, et l’activité sportive devient tout simplement incontournable lorsque l’on passe la quarantaine. Visiblement, Brigitte Macron l’a bien compris, puisqu’elle n’hésite pas à passer du temps à prendre soin d’elle et de son physique particulièrement avantageux. La belle blonde n’en reste pas moins la première dame, et pourtant, elle n’a pas peur de se dévoiler un peu de temps en temps.

Ce fut le cas cette semaine : Brigitte Macron a en effet été aperçue en train de se livrer à ses exercices quotidiens, en portant un petit short court, qui a littéralement affolé la toile ! Les internautes n’ont pas hésité à relayer les clichés, et à admirer la plastique de notre chère première dame, qui se porte plutôt bien, c’est le moins que l’on puisse dire !

De belles vacances pour le couple présidentiel

Comme tous les ans, le couple présidentiel s’est offert un petit break. Il est vrai que le travail de l’année 2020 fut des plus intenses, de par l’épidémie, ainsi que les différentes conséquences sur le plan économique. Même si l’on n’est jamais vraiment en vacances quand on est président, il était grand temps pour Brigitte et pour Emmanuel de s’arrêter un peu et de prendre l’air.

Ceux-ci sont donc partis fin juillet afin de pouvoir profiter de leurs congés, comme à peu près tous les Français. Ils ont notamment été aperçus il y a une semaine environ, dans un lieu très agréable, le restaurant Les Sirènes. Celui-ci est situé au sein de la fameuse station balnéaire du Lavandou, et le couple en a profité pour rester quelques heures au bord de l’eau, à déguster une bonne pizza. Bien évidemment, le couple a fait une apparition très remarquée, et l’information a rapidement été relayée dans la presse. L’avantage, c’est que le restaurant profite d’une incroyable publicité grâce à cette visite surprise du couple !

Ceux-ci ont même accepté gentiment de prendre une photo en compagne des propriétaires, ce qui leur fera probablement un joli souvenir.

Des propriétaires en joie

Ainsi, la patronne du restaurant a avoué dans la presse avoir vécu un moment très agréable, lors de la visite de Brigitte et Emmanuel Macron. Cela leur a fait un petit break, alors qu’ils passaient comme chaque année leurs congés au sein du fort de Brégançon, situé à proximité. Cette belle destination est idéale, au sud de la France, et non loin de la mer Méditerranée, l’endroit parfait pour les grandes vacances !

Qui plus est, lorsqu’Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il y a maintenant 3 ans, il a décidé de moderniser un peu l’endroit, en menant quelques travaux qui ont permis d’en faire un lieu encore un peu plus agréable qu’il ne l’était déjà.

Si les Français apprécient autant Brigitte Macron, c’est aussi pour le fait qu’il s’agisse d’une personne agréable et accessible. Celle-ci n’hésite pas à discuter avec les Français qu’elle croise lors de ses sorties, et prend réellement le temps de les écouter. Elle met énormément d’énergie à faire en sorte d’être une première dame qui soit à la hauteur de son rôle, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle le fait parfaitement bien !

Les récents événements au Liban ont malgré tout forcé Emmanuel Macron a quitté sa bien aimée quelques jours pour se rendre à Beyrouth. Sa visite date du jeudi 6 août.