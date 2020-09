Brigitte et Melania : ce jour où Brigitte a été très compréhensive avec Melania !

Les deux premières dames ont l’air de bien s’entendre et c’est le cas. Entre l’ancienne professeure de français et l’ancienne mannequin de 20 ans sa cadette, les relations semblent au beau fixe. Il est vrai que les deux femmes ont des points communs. En effet, Brigitte, la française est une férue de mode. Celle qui a vestiaire ouvert chez Louis Vuitton est la meilleure représentante de la mode française. Il est vrai que l’épouse du président a une silhouette longiligne et des jambes absolument magnifiques. Le Kaiser lui-même, qui pourtant était très exigeant, disait de la première dame qu’elle avait les plus belles jambes de Paris. Quand ça vient de Karl Lagerfeld ce n’est pas mince comme compliment. Melania de son coté, est une ancienne mannequin internationale. Si Brigitte Macron est toujours en Vuitton, Melania, elle, est plus internationale dans son style.

Une passion commune pour l’éducation

Il n’y a pas que la mode qui relie les deux femmes, elles sont également toutes les deux très investies dans l’éducation. Concernant Brigitte Macron, c’est de notoriété publique, c’est une ancienne professeure de lettres et de théâtre. Du coté de la belle américaine, cette dernière est elle aussi, soucieuse de l’éducation. Elle a notamment prononcé un discours très remarqué à l’ONU sur l’éducation et la protection des enfants. Elle avait appelé les dirigeants mondiaux à donner l’exemple en matière de gentillesse et d’empathie pour inculquer de bonnes valeurs aux enfants.

L’affaire Stormy Daniels

C’est en avril 2018 que la première dame française a subtilement soutenu Melania Trump. En effet, peu de temps avant, Stormy Daniels, actrice de films pour adultes, venait de révéler qu’elle avait reçu une somme d’argent conséquente de la part des avocats de Donald Trump. Selon elle, il s’agissait d’un paiement pour son silence. L’actrice prétendait avoir eu une liaison avec le nouveau président américain. Bien entendu la presse américaine s’en était donnée à coeur joie. Mais cette fameuse presse attendait la réaction de la first Lady lors de la visite officielle du couple présidentiel français. Alors qu’il est de règle de ne pas éclipser ses invités lors d’une visite de ce type, Melania est apparu devant les photographe. Elle était vêtue d’un somptueux tailleur blanc immaculé avec un énorme chapeau à large bord. On ne voyait qu’elle.

Un soutien discret de Brigitte Macron

Brigitte Macron s’est alors instinctivement mise en retrait et s’est faite discrète, signifiant ainsi aux américains que c’était le moment de la first Lady américaine. Et il est vrai que la presse n’avait parlé que du tailleur et surtout du chapeau de la somptueuse brune. Melania avait éclipsé son époux. Lors de cette même visite, on a vu ensuite les deux premières dames se tenir par la main lors de la cérémonie pendant laquelle leurs époux plantaient un chêne dans les jardins de la Maison Blanche. Cela n’avait d’ailleurs pas échappé à une journaliste de CNN qui avait raconté qu’elle avait remarqué que les deux first Lady était très proches et qu’il était évident que Brigitte approuvait le coup d’éclat de Melania.

Les deux femmes sont très complices

Brigitte Macron a eu l’occasion de parler de ses relations avec l’épouse de Donald Trump. Elle a confirmé ce que la journaliste américaine subodorait. L’ancienne enseignante a expliqué que Melania et elle s’appréciaient beaucoup. Les deux femmes adorent discuter ensemble et selon madame Macron, les rires fusent souvent. Leur complicité s’est à nouveau vue lorsque les Trump ont assisté aux cérémonies du 14 juillet en France. Lors de cette visite, Brigitte a emmené son homologue américaine visiter Notre-Dame et la tenait par la taille. Ensuite, les deux femmes sont allées à l’hôpital Necker où Melania a une fois de plus prouvé sa maitrise des langues en s’adressant, en français, aux enfants hospitalisés.