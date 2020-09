Brigitte et Emmanuel Macron : ce choix de ne pas avoir d’enfants !

Emmanuel Macron et sa femme se connaissent depuis 1993. Le président était au lycée lorsqu’il est tombé amoureux de la belle blonde qui donnait des cours de français à sa classe. Il est né le 21 décembre 1977, et elle le 13 avril 1953. Cela leur fait presque 25 ans de différence et il est vrai que les parents du jeune Emmanuel avaient tout fait pour éloigner leur fils de Brigitte, qui à l ‘époque s’appelait encore Trogneux. Ainsi ses parents l’ont envoyé terminer ses études à Paris. Mais visiblement et malgré l’opposition des parents de celui qui allait devenir président, le couple n’a pas cédé et s’est retrouvé dès la majorité du jeune garçon. Certes, de nombreuses réflexions ont été faites sur les 25 ans, ou presque, qui séparent le couple. Or, Donald Trump et Melania ont eux aussi 25 ans d’écart. Mais personne ne fait d’observation. Le machisme n’est pas mort.

Un mariage 18 ans après leur première rencontre

En fait, le couple a attendu 20 ans avant de se marier. C’est en 2007 que le couple a convolé en justes noces à la mairie du Touquet. Certes, le couple avait eu de nombreux obstacles à franchir dont notamment l’opposition des familles des deux cotés. En effet, si la famille de Macron n’était pas enthousiasmée par ce mariage, celle de Brigitte non plus. D’un coté des parents du président, ceux-ci étaient effarés de voir leur fils épouser une femme qui avait le même âge que sa mère. Du coté de Brigitte, sa famille comprenait mal qu’elle était avec un homme qui avait l’âge de ses enfants. Mais, et le président l’a toujours dit, Brigitte est la part non négociable du contrat.

Le choix de ne pas avoir d’enfants

Il est vrai que si le couple avait voulu avoir des enfants dans le cadre du mariage, il aurait du se marier moins tard. En effet, lors de son mariage, le président avait 30 ans et son épouse 55. Il est difficile d’envisager d’avoir un enfant à cet âge. Mais les contraintes de la vie n’ont pas vraiment permis au couple présidentiel d’en avoir. De l’autre coté, le couple s’est expliqué sur son choix de ne pas avoir d’enfants.

Brigitte Macron avait déjà des enfants

Madame Macron avait déjà trois enfants lorsqu’elle a connu son actuel mari. Et Emmanuel Macron a expliqué qu’il fallait déjà élever et aimer ceux qu’elle avait déjà et que le fait que ce ne soient pas ses enfants biologiques ne le dérangeait pas le moins du monde. L’homme a épousé une femme qui, en lui accordant sa main, lui a également offert une famille complète. Et cela a très bien convenu au président. Le couple a donc renoncé à en avoir un, qui aurait été le quatrième pour son épouse et le premier pour lui. Il est vrai qu’un petit dernier passé un certain âge, n’est pas forcement toujours une très bonne chose pour l’enfant qui va risquer de perdre relativement jeune celui de ses parents qui est le plus âgé. Ainsi le couple a pris la décision qui lui semblait la meilleure pour eux mais aussi pour les enfants. Et c’est une sage décision.

Il n’est pas besoin que les enfants soient les siens pour les aimer

C’est une bien jolie philosophie qu’a délivré le président en expliquant que les enfants, il suffit de les aimer et qu’il n’y a pas besoin de lien biologique. Le chef de l’état a rajouté que de plus il avait 7 petits-enfants qu’il adorait. En fait, il dit exactement la même chose que Vianney dans sa chanson « beau-papa » . C’est l’amour qui construit une famille et non les gênes. Visiblement il n’est pas le seul à penser comme cela.