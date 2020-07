Brigitte Bardot : gros coup de gueule à la radio, « c’est devenu dégueulasse »

Brigitte Bardot a déjà partagé avec virulence des propos, mais cette fois, la coupe semble pleine. Celle qui défend les animaux et qui est considérée comme une icône de la beauté a décidé de remettre les pendules à l’heure. Elle était donc ce matin sur Sud Radio pour répondre à diverses questions. Elle a donc évoqué les thèmes du moment à savoir les policiers, la mise en place du gouvernement et bien sûr le président de la République. Sa déclaration fait suite à la polémique qui l’avait frappée de plein fouet. Elle voulait début juin rendre un hommage aux forces de l’ordre.

Vive la Police française ! pic.twitter.com/g8OO76Xp4M — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) June 12, 2020

Pourquoi Brigitte Bardot est-elle si énervée ?

Si vous écoutez son interview, vous pourrez réellement constater qu’elle était très énervée sur Sud Radio. Elle est écoeurée, mais également épouvantée par tout ce qui peut se produire en France. Elle est convaincue que le pays est gouverné par des lâches alors que Jean Castex a pris les commandes du poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement est également instauré alors que certains ministres ont été remerciés comme Édouard Philippe et Christophe Castaner.

Yulin : Monsieur le Président de la République populaire de Chine, je vous demande d’interdire ce festival immédiatement et de punir sévèrement la consommation d’animaux de compagnie. pic.twitter.com/LOJ2khrdtE — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) June 24, 2020

Pour Brigitte Bardot, nous sommes soumis à une partie de la France qui n’appartient plus à la France .

. Elle est convaincue qu’il est scandaleux de laisser le gouvernement agir de la sorte, car pour l’ancienne actrice, il est temps de réagir.

Elle a même des moments où elle a cette envie de quitter le sol français alors qu’elle est née dans ce pays, elle est Française de souche comme elle précise.

Pour Brigitte Bardot, ils doivent impérativement assurer la sécurité de la population, mais certains lieux sont bloqués.

Comme une majorité de Français, j’ai regardé le mardi 1er juillet à 21h sur France 2, l’hallucinant documentaire de @hugoclement, « Sur le Front des animaux menacés ». pic.twitter.com/WY8f9dRe7D — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) July 2, 2020

Pour elle, il y a des endroits où les forces de l’ordre ne peuvent plus rentrer, c’est aussi le cas pour les médecins, les pompiers… Elle a donc eu des propos très violents en estimant que nous étions gouvernés par des sans c*****es, des soumis et également des lâches. Il faut donc écouter l’émission d’André Bercoff à savoir Parlons Vrai pour découvrir le coup de gueule de Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot est très énervée depuis plusieurs jours

Le 12 juin dernier, la situation avait pris une ampleur conséquente alors qu’elle avait posté un message sur le site de micro-blogging. En effet, sur Twitter, elle voulait soutenir tous les policiers puisque selon elle, ils font en sorte que la « racaille envahissante ne mette la population en danger ». Les propos ne s’étaient pas arrêtés à ce stade alors que sa précédente déclaration avait mis le feu aux poudres alors qu’il y a une vive tension en France.

En effet, depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, de nombreuses manifestations ont vu le jour notamment pour dénoncer le racisme et les violences policières. Brigitte Bardot n’a donc pas sa langue dans sa poche et elle avait affirmé être française de souche. Elle a représenté Marianne et elle est connue dans le monde entier. De ce fait, Brigitte Bardot avait un message à adresser à tous ses détracteurs.

Je vous emmerde, vous les donneurs de leçons, les politiquement corrects, bande de trouillards émasculés.

Si certains se retiennent de prendre la parole alors qu’ils voudraient insulter le gouvernement, Brigitte Bardot n’emprunte pas quatre chemins pour partager son avis que ce soit pour le chef de l’État ou les diverses mesures prises pour les animaux.