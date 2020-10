Brice dévoile les coulisses de Koh Lanta, les téléspectateurs sont choqués par les révélations

Ce n’est pas un entretien classique puisque Brice de Koh Lanta a accepté de répondre aux questions des internautes. Il a donc pu faire quelques révélations à ce sujet et vous plongez ainsi dans les coulisses de cette émission largement prisée depuis le début de l’année. Les audiences ont retrouvé des couleurs, ce qui permet à TF1 d’envisager les prochaines saisons avec la plus grande sérénité.

Toutes les questions sur la vie privée des candidats

Comme ce fut le cas pour d’autres candidats de Koh Lanta, Brice a été questionné sur l’intimité et les éventuelles relations amoureuses. Ces dernières sont impossibles, car il y a la privation de nourriture ainsi que la fatigue. Le premier objectif est de rester le plus longtemps possible, il pense donc à de la viande et à des réconforts gourmands, mais le postérieur des femmes n’est pas du tout au centre de leurs préoccupations.

Brice de Koh Lanta précise que le Kiki est resté dans l’avion avant de débarquer dans l’émission .

. Il a assuré que les conditions de tournage étaient difficiles puisque la privation de nourriture est réellement au rendez-vous.

Ils ne dorment pas dans des hôtels avec 4 étoiles et ils ne reçoivent pas de la nourriture en dehors des jeux.

Pour l’hygiène, ils n’ont rien, seules les femmes reçoivent des tampons pour leurs règles. Brice dévoile aussi son rituel après le passage aux toilettes, il avait tendance à se rincer à l’eau de mer et il utilisait une branche pour nettoyer les dents.

Brice s’est senti très seul pour faire ses besoins

En fonction de la nourriture qu’ils peuvent ingurgiter, les candidats doivent tout de même aller à la selle, mais la situation est parfois très dérangeante notamment au cours des premiers jours. Vous êtes alors dans la forêt pour tenter de vous soulager et il estime qu’à 17 000 km de chez vous alors que vous êtes entre deux palmiers pour faire les besoins « tu te sens bien seul ». Brice est toujours en lice dans Koh Lanta alors que la jeune Hadja a été éliminée lors du conseil et c’est Marie-France qui a quitté l’aventure, elle a été victime de la réunification.

Lorsque les candidats ne sont pas envoyés sur les épreuves, leur libido n’est pas au rendez-vous contrairement à certaines idées reçues. Leur temps libre est dédié à la recherche de nourriture et surtout à dormir puisque la fatigue est largement présente à cause de la privation. Il n’y a donc pas d’ébats amoureux à Koh Lanta.