Brad Pitt : sa relation avec la mannequin allemande ne passe pas !

Brad Pitt semble avoir retrouvé l’amour. En effet, alors qu’il est encore empêtré dans son divorce avec Angelina Jolie, et qu’il a dit qu’il n’est pas sorti avec une autre femme depuis, il s’affiche aujourd’hui avec une jeune allemande. Il est vrai que Brad n’est pas encore divorcé. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de faire accélérer les choses. Ainsi Brad avait fait nommer un juge privé pour que la procédure se termine enfin. Hélas, cela traîne encore. En effet, Angelina a tenté de faire virer le juge en prétendant qu’il serait partial. La requête d’Angie a été tout simplement rejetée par le magistrat et de façon plutôt sèche. Ensuite Angelina a fait savoir qu’elle voulait aller s’installer en Angleterre avec ses enfants, qui sont accessoirement aussi ceux de Brad. De plus l’interprète de Lara Croft fait en sorte que les parents de son encore mari ne puissent pas voir les enfants.

Une relation qui vexe Angie?

Au vu du déroulement des événements, on peut se demander si les mesquineries de la future ex-femme de Brad Pitt ne sont pas dues au fait qu’elle a été remplacée dans le coeur de l’acteur. L’actrice a une réputation de tigresse. En effet, peu après que la presse se soit fait l’écho des dernières vacheries d’Angelina, on a vu Brad s’afficher avec Nicole. Et si Brad avait choisi la provocation ? On peut légitimement se demander si Brad n’a pas choisi ce chemin. Sa belle allemande est la copie conforme d’Angelina avec presque vingt ans de moins. La star n’est pas du style à apprécier. Cela peut expliquer la reprise des vacheries de l’interprète de Mrs Smith. Angelina n’est pas du style à passer derrière un mannequin inconnu.

Une arrivée peu discrète à Miraval

Le domaine viticole de Miraval appartient au couple Jolie-Pitt. C’est même à cet endroit que le couple s’est marié en 2012. De plus, les négociations du couple achoppent sur ce domaine. Difficile alors de penser que Brad Pitt n’a pas fait exprès de venir y passer des vacances avec sa nouvelle conquête. On peut légitimement se poser la question de savoir s’il ne cherche pas à provoquer Angelina dont le caractère volcanique est connu. En effet, Brad aurait très bien pu se rendre aux Seychelles. S’isoler dans une villa privée, loin des paparazzis. L’interprète de Mr Smith a donc clairement voulu être vu. Et vu allant à Miraval, avec une autre. Angelina serait furieuse. Selon un de ses proches, dès lors que Brad passe du temps avec quelqu’un qui risque de côtoyer les enfants, elle veut tout savoir sur la personne. Sachant que les enfants du couple ont entre 12 et 19 ans, l’excuse peut sembler fallacieuse.

La belle Nicole est mariée et mère de famille

Le mariage de la belle Nicole est aussi un élément qui ne plait pas. L’allemande est déjà mariée et a un enfant de 7 ans avec son mari, un restaurateur berlinois connu. De plus, son conjoint a 68 ans et elle 27. On peut bien sûr dire qu’elle a pris un plus jeune, Brad n’a « que » 30 ans de plus que la belle, et donc dix de moins que son mari actuel. Bien sûr que cela fait jaser. Surtout que Brad est un ami de son mari et que c’est ce dernier qui lui a présenté sa femme. Cela fait beaucoup pour une seule personne. Bien entendu, la jeune maman qui pourtant dit que son fils est la prunelle de ses yeux, n’a pas hésité à le laisser à la charge de son mari pour aller batifoler avec Brad. On peut se poser des questions. Toujours est-il que la belle, peu connue avant et commençant à prendre de l’âge, du moins pour un mannequin, a réussi à devenir célèbre en quelques heures, simplement en apparaissant au bras de Brad Pitt.