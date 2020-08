Brad Pitt n’en peut plus des caprices d’Angelina Jolie : il se fâche !

Souvenez-vous, Angelina Jolie et Brad Pitt. Ils s’étaient rencontrés sur le tournage du film Mr et Mrs Smith en 2004. Très vite des rumeurs sur les co-stars du film ont filtré et ont fait la une de la presse. Angelina Jolie et Brad Pitt se seraient beaucoup rapprochés durant le film. Bien entendu les deux stars ont toujours nié et aucun des deux n’avait reconnu de liaison. Ils ont toujours parlé de relations strictement professionnelles. Pourtant, alors que le film était en train de sortir, Jennifer Aniston, avec laquelle le beau Brad était marié, demande le divorce. Un véritable coup de tonnerre dans le ciel hollywoodien. Jennifer Aniston et Brad Pitt formaient le couple star de l’industrie cinématographique et était considéré comme très solide.

Un clivage dans le public

Bien entendu Angelina en a payé les frais. La briseuse de ménage contre la parfaite épouse bafouée. Le divorce avait fait grand bruit même s’il n’avait pas été conflictuel. Mais le public avait pris partie. Il y avait eu un vrai clivage chez les fans. On trouvait même des t-shirts Team Jennifer et Team Angelina. Brad et Jennifer étant restés en bons termes, l’affaire s’est arrêté là. Entre temps, Brad et Angelina avaient officialisé leur relation, et, au fil du temps ont construit une grande famille. Le couple avait fini par se marier en 2014 au Château de Miraval, une propriété viticole qui leur appartient.

Un nouveau divorce

Hélas au bout de deux années de mariage, les Brangelina comme les surnommait la presse, ont annoncé leur divorce. Angelina plus précisément a annoncé qu’elle avait demandé le divorce. Elle accusait Brad Pitt d’être alcoolique et d’avoir eu une altercation avec Madox, son fils aîné. Elle lui reprochait aussi sa consommation de cannabis. De plus, Lara Croft refusait que Brad ait la garde partagée des enfants. Elle estimait que les accès de colère de Brad leur étaient préjudiciables. Suite à cela, le couple a engagé une longue bataille autour des enfants. Angelina faisant tout son possible pour empêcher le père de voir ses enfants.

Un divorce qui traîne

Quatre ans après, le divorce est toujours en cours. Et Brad Pitt commence à être fatigué de la durée de la procédure. De plus, ses parents n’ont pas vu leurs petits-enfants du fait des constantes obstructions d’Angelina. Brad Pitt a fini par être au bout de sa patience. Ainsi il a fini par solliciter le tribunal de Los Angeles pour demander la nomination d’un juge privé. Le tribunal a jugé la demande recevable et a désigné un juge. Ainsi le divorce n’avait plus de raison de traîner. Mais la star de Wanted ne l’entendait pas de cette oreille. Elle vient de faire connaitre, par la voie de ses avocats, qu’elle demandait le dessaisissement du juge qui vient d’être nommé, provoquant un ras-le-bol chez son futur ex-mari.

Brad Pitt est furieux et le fait savoir

Alors que Brad Pitt avait espéré mettre rapidement fin au divorce avec cette procédure, la nouvelle demande de l’actrice va encore faire traîner le dossier. On comprend aisément le courroux de l’ancien compère de Georges Clooney. Et il ne s’est pas gêné pour le faire savoir. C’est ainsi que par communiqué de ses avocats, Brad Pitt a violemment taclé sa future ex-épouse. Tout en indiquant que la demande d’Angelina été dépourvue de tout fondement, il a rajouté que la réaction de Mrs Smith était une tactique pour faire traîner les accords concernant les enfants. Il a également rajouté que ce n’était qu’un cri de partialité qui sentait le désespoir judiciaire et la mauvaise foi. On peut sans crainte dire que la belle brune est habillée pour l’hiver.