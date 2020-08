Brad Pitt et sa nouvelle copine : oups, elle est mariée !

Brad Pitt vient d’arriver en France il y a quelques jours. A son bras une belle brune aux yeux clairs, qui ressemble de façon frappante à Angelina Jolie. Tout ce qu’on savait à ce moment là, c’est que la belle allemande s’appelait Nicole Poturalski et qu’elle était mannequin. On la savait aussi maman d’un petit Emil de 7 ans et on connaissait son nom de scène Nicole Mary. Il est certain qu’il vaut mieux avoir un nom simple quand on travaille dans le mannequinat et qu’on travaille autant en Europe qu’aux Etats-Unis. Sauf que Mary n’est pas le nom de scène de la jeune femme, mais le nom de Roland Mary, son …mari. Mais comment se fait-il que Brad se soit englué dans une histoire avec une femme mariée ? Ce sont des choses qui sont très mal vues au USA. L’Amérique n’aime pas vraiment les briseurs et les briseuses de ménages.

Sa belle est mariée à un restaurateur berlinois

La jeune mannequin que le beau quinquagénaire a emmené en vacances au château de Miraval, le domaine que l’acteur possède avec Angelina Jolie est en effet, la femme du propriétaire du Borchard, un restaurant branché berlinois où il est toujours bon d’être vu quand on séjourne à Berlin. Et Brad connait le mari de sa compagne. Mieux, c’est lors d’une venue de la star au restaurant, que le propriétaire de l’établissement a présenté son épouse à l’acteur. Et c’est Nicole qui a pris les devants. Elle a donné son numéro à Brad. En effet celle qui voyage beaucoup aux Etats-Unis pour son métier a alors réussit à séduire l’ex d’Angie. il est vrai que les deux femmes se ressemblent.

Une jeune femme qui a grandi dans un ancien pays d l’Allemagne de l’Est

La jeune femme est originaire de Bergkamen, une commune non loin de Düsseldorf. Celle qui a passé son enfance dans un milieu modeste avait toujours rêvé d’être une mannequin. Selon le Mail, son modèle était Heidi Klum. Ses camarades de jeu racontent que lorsque les enfants jouaient, Nicole se traçait un cat-walk imaginaire dans le sable de la cour de l’immeuble et jouait à défiler. En définitive c’est à Disneyland Paris que la jeune fille s’est fait repérer à l’âge de 13 ans. Suite à cela la jeune Nicole a vu son rêve se réaliser. Elle est devenue mannequin. Elle fait d’ailleurs la couverture du « Elle » allemand de la rentrée de septembre.

Une liaison qui dure depuis près d’un an

Toujours selon le Mail, la liaison durerait depuis près d’une année. La jeune femme a en effet été vue l’année dernière à un concert de Kanye West, aux cotés de Brad Pitt. Il est vrai que la belle Nicole parlait de sa moitié sur les réseaux sociaux depuis le début de l’année. Mais la belle étant mariée, le message aurait pu s’adresser à son mari.

Mais qu’en pense Roland, le mari de Nicole ?

Roland Mary est un homme philosophe. Du haut de ses 68 ans il en a vu d’autres. Marié plusieurs fois, l’homme est père de cinq enfants et ne s’offusque pas du fait que son ami lui ait piqué sa femme. Il décrit lui-même le couple qu’il forme avec sa (très) jeune femme comme un couple libre et open. Il est vrai que deux générations séparent les époux. Le couple a quarante ans de différence, mais quand on aime on ne compte pas. Par contre, il est évident que cette relation est en train de placer la belle Nico comme elle se fait parfois appeler, sous les feux des projecteurs. Alors une vraie histoire d’amour ou une façon pour la belle de booster sa carrière ? L’avenir nous le dira.