Brad Pitt et Jennifer Aniston sont enfin réunis, nous avons les images !

Alors que Brad Pitt aurait retrouvé l’amour aux bras d’une femme beaucoup plus jeune que lui, il a eu l’occasion de retrouver Jennifer Aniston. Bien sûr, ce n’est pas pour une idylle ou pour s’aimer en cachette. Apparemment, les deux artistes ont pu se réunir pour la bonne cause. Toutefois, le doute plane toujours, car les rumeurs sont nombreuses concernant leur « couple ». Si Brad Pitt et Jennifer Aniston ont tendance à prendre du recul par rapport à toutes les spéculations, des fans sont convaincus qu’ils seront de nouveau réunis.

Brad et Jennifer ont pu se réunir le 14 septembre

Les fans attendaient le 21 août avec une vive impatience puisque les deux acteurs devaient se réunir. À cause d’un problème technique, ce projet n’a pas pu voir le jour et les fans ont été clairement déçus. Brad Pitt et Jennifer Aniston ont tenté à nouveau de se réunir et ils ont pu se voir le 14 septembre, mais seulement grâce à la technologie.

Vous le savez sans doute, les deux acteurs devaient participer à la lecture d’un script avec d’autres artistes .

. Le casting était impressionnant avec notamment Julia Roberts, Sean Penn ou encore Morgan Freeman et bien d’autres.

Le but de cette réunion était de faire revivre le temps d’une journée la comédie des années 80.

Brad Pitt et Jennifer Aniston étaient donc présents pour ça chauffe au lycée Ridgemont.

Par contre, les fans ne peuvent pas découvrir immédiatement cette lecture puisqu’une date de diffusion a été partagée. En effet, Brad Pitt et Jennifer Aniston devraient se présenter au monde entier le 17 septembre, vous aurez ainsi accès à la lecture intégrale de ce script. L’évènement est toutefois diffusé sur deux plateformes très en vogue à savoir Facebook et TikTok. Ils ne se réunissent pas pour une idylle, mais pour une noble cause. Les fonds récoltés seront reversés à deux associations notamment Reform Alliance et Core. Cette dernière lutte contre le coronavirus et c’est l’un des acteurs qui est à l’origine de la création à savoir Sean Penn.

Les images des acteurs de la comédie

Bien sûr, pour que le succès soit au rendez-vous, les acteurs n’ont pas hésité à proposer une rencontre virtuelle à laquelle Brad Pitt et Jennifer Aniston ont pu participer. Ils n’étaient pas les seuls puisque vous avez pu découvrir John Legend, Julia Roberts ou encore Brad Pitt, qui dévoile une longue chevelure ainsi que Sean Penn, Ray Liotta, et même Shia LaBoeuf, qui semblait sortir d’une séance de sport. Avec un grand sourire, vous avez pu apercevoir Morgan Freeman et Dane Cook ainsi que bien sûr Jennifer Aniston qui dévoilait un look très élégant.

Vous connaissez désormais la date du rendez-vous puisque les acteurs vous attendent le 17 septembre prochain pour la lecture de ce script. C’est un casting forcément 5 étoiles qui est proposé et certains aimeraient réellement tous les découvrir dans un film. Ils ont tous à chaque fois proposé des rôles assez incroyables comme Brad Pitt ou encore Julia Roberts qui restera à jamais Pretty Woman. En ce qui concerne Jimmy Kimmel, il est animateur de télévision aux États-Unis, et même humoriste, ce n’est donc pas un acteur, mais il a participé à plusieurs projets comme Baby Boss. Les fans sont clairement impatients de tous les découvrir lors de cette lecture.