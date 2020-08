Brad Pitt et Jennifer Aniston enfin réunis !

Vous êtes nombreux à fantasmer le fait que Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettent enfin ensemble, eux qui ont divorcé en 2005, il y a déjà quinze ans. Il faut dire que le couple était sans doute l’un des plus influents de Hollywood. L’actrice était au sommet de sa carrière, elle qui était la star de la série Friends, et commençait à se faire une place sur grand écran. De son côté, la carrière du comédien était déjà riche de films reconnus mondialement, et son talent paraissait indiscutables.

Le couple transpirait le glamour, l’élégance et la beauté et faisait rêver des millions de personnes à travers le monde qui espéraient également les voir réunis à l’écran. S’ils l’ont déjà été pour Friends, où Brad Pitt donnait la réplique à sa femme en tant que guest (il y a en a eu plusieurs de la série, comme Reese Witherspoon ou Sean Penn), ils n’ont jamais partagé l’affiche d’un film.

Un divorce houleux après une infidélité

Mais le beau temps laisse place à la tempête lors du tournage du film Mr & Mrs Smith qui réunit deux des plus beaux acteurs du métier : Brad Pitt donc, et Angelina Jolie. De folles rumeurs circulent au sujet de ce duo pendant le tournage. On parle de scènes d’amour torrides qui rendraient Jennifer Aniston folle de jalousie.

Et la vérité finit par éclater : les deux acteurs ont bien débuté une relation pendant le tournage, et Brad Pitt finit par demander le divorce. Jennifer Aniston devient aux yeux de tous la victime à plaindre, et Angelina Jolie la voleuse de mari. Pourtant, avec les années, tout semble s’oublier et Angelina Jolie et Brad Pitt deviennent l’un des couples les plus emblématiques des années 2000 et 2010, du moins jusqu’à leur séparation surprenante.

Et forcément, les fans de la première heure espèrent secrètement de voir Brad Pitt et Jennifer Aniston se réunir, s’aimer à nouveau comme autrefois, et ne prête aucun intérêt aux rumeurs disant que l’actrice de Friends avait été infidèle lors du tournage avec la co-star Matt LeBlanc.

Brad Pitt et Jennifer Aniston enfin réunis…à l’écran

On ignore réellement la relation qu’entretiennent les deux ex à l’heure actuelle, plusieurs années après l’infidélité de Brad Pitt. On racontait qu’ils s’étaient retrouvés secrètement pendant le confinement, mais on prête également à Brad Pitt une relation amoureuse avec une femme inconnue du grand public.

Une chose est sure, les deux anciens amoureux seront réunis à l’occasion d’un projet professionnel. L’occasion pour eux peut-être de renouer. On les retrouvera en effet sur Facebook Live et Tiktok le 21 août 2020 pour un étonnant projet : la lecture du script de Ça chauffe au lycée Ridgemont, comédie américaine de 1982 qui mettait notamment en scène un tout juste Sean Penn. Les acteurs ne seront pas seuls puisqu’ils seront entourés d’un incroyable casting : Julia Roberts, Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Dane Cook, ou encore Henry Golding.

Un projet associatif et engagé

Cette lecture étonnante cache en réalité une ambition engagée : celle de récolter des fonds pour deux associations différentes : celle de Sean Penn, CORE (créée pour lutter contre le coronavirus qui sévit actuellement fans le monde entier) et REFORM, une ONG qui vise à réformer la justice pénale aux États-Unis, celle-ci étant jugée inégalitaire et impartiale.

En attendant de les revoir éventuellement ensemble fouler des tapis rouges et nous éblouir de leur classe, le duo sera donc réunis sur un écran de téléphone ou d’ordinateur (en fonction de votre préférence) pour ce projet engagé et associatif qui espère remporter le plus de sous possible. Avec cet incroyable casting, on est prêt à parier que les spectateurs se contenteront par centaines de milliers, voire millions.

Pour découvrir quel acteur jouera quel rôle, rendez-vous donc le 21 août prochain sur vos réseaux sociaux. Vous aurez du mal à trouver un meilleur casting cette année au cinéma et vous pouvez participer à une cause importante ! Deux raisons qui donnent envie d’y jeter un coup d’oeil, non ?