Brad Pitt et Angelina Jolie : leur ancien garde du corps balance !

La sortie du blockbuster Mr and Mrs Smith en 2005 a marqué un tournant dans la vie de Brad Pitt et d’Angelina Jolie. Le long métrage qui va connaitre un fulgurant succès commercial a fait le buzz bien avant sa sortie mais pour un autre motif. En effet, en 2004, lors du tournage, des rumeurs insistantes et régulières avaient envahi la presse faisant état d’un rapprochement extra-professionnel des interprètes principaux du film.

Brad Pitt, Jennifer Aniston, le couple idéal d’Hollywood

Oui et ? serait-on tenté de répondre. Mais dans la puritaine Amérique ces révélations dérangent. Si Angelina Jolie est divorcée, Brad Pitt lui, est marié à Jennifer Aniston, une autre superstar hollywoodienne. Or, Jennifer passe pour une adorable jeune femme qui est très appréciée du public. De plus, le couple Pitt-Aniston est le couple phare du cinéma américain. Rien ne semble pouvoir les séparer. Et la machine à rêves Hollywoodienne n’aime pas les histoires qui finissent mal. Pire, Hollywood déteste les briseuses de ménages. Et c’est pour éviter d’avoir à endosser le rôle de la méchante que les démentis du coté de Brad et D’Angelina se sont multipliés.

De nombreuses dénégations

Au fur et à mesure que les photographies fuitent en direction de la presse à scandales, les intéressés démentent fermement. Les deux stars parlent d’amitié. Brad Pitt rappelle régulièrement qu’il est marié. Quant-à Angelina, elle déclare lors d’une interview qu’elle ne pourrait pas être attirée par un homme marié. L’ex de Billy Bob Thornton explique qu’elle ne pourrait pas être intime avec un homme qui tromperait son épouse. Elle précise que le fait que son père avait de nombreuses maîtresses l’avait incité à ne jamais en faire de même, par respect pour sa propre mère. Mais cela n’a pas suffit à calmer les rumeurs.

Le divorce de Brad Pitt et de Jennifer Aniston

En 2005, Jennifer demande le divorce et le couple confirme sa séparation dans la foulée. Le public tombe de haut, le couple ayant toujours été considéré comme très solide. Alors que le divorce est prononcé fin 2005, la polémique continue. De nombreuses personnes accusent Angelina Jolie d’être une briseuse de ménage. Et la polémique n’est pas prête de se calmer. En effet, durant l’année 2006, le public se passionne pour cette histoire. Ainsi des t-shirts apparaissent. Les uns sont siglés « Team Jennifer », les autres « Team Angelina ». Si la situation peut sembler amusante, elle prouve néanmoins l’intérêt que porte le public au triangle amoureux des trois super stars. En définitive, c’est une histoire comme seule l’industrie du cinéma peut en connaitre. Si les ex-époux ont toujours gardé de bonnes relations, l’histoire revient sur le devant de la scène à cause d’un bodyguard un peu trop bavard.

Un garde du corps des deux stars balance

Un personnel de sécurité privé est censé protéger son client et savoir être discret. Si rien n’a filtré au moment des faits, plus de quinze ans plus tard un garde du corps raconte ses souvenirs à la presse. Il faisait partie des équipes chargées de la sécurité des deux acteurs. Mais malheureusement son histoire diverge des déclarations officielles des principaux intéressés.

En effet, le bodyguard explique qu’il a assisté au début de l’idylle et il donne des détails. Il explique que le couple s’est formé sur les plateaux et que les deux amoureux flirtaient comme des adolescents. Il les a surpris à plusieurs reprises, en train de s’embrasser dans les caravanes, alors même que Brad était toujours marié à Jennifer. De plus, le garde a admis qu’il était chargé de transmettre des mots doux, très chauds et sans ambiguïté entre les deux stars. Pour lui il est évident qu’au vu de ce qu’il a pu observer et des mots qu’il a transmis, le couple ne s’est pas arrêté à de chastes baisers.