Brad Pitt : Angelina Jolie remplacée par une femme mariée ? Voici tous les détails !

Brad Pitt a plusieurs fois fait les gros titres avec ses nombreuses frasques. Si la lutte sans merci qu’il y a entre lui et Angelina Jolie ne semble pas prête à connaitre une fin, le père de six enfants a bien l’air de retrouver du réconfort dans les bras d’une autre femme. Cependant, il y a un détail qui sidère particulièrement les internautes. La femme avec qui Brad Pitt est en couple est déjà mariée… et apparemment, son mari serait d’accord avec leur liaison. Une nouvelle plus qu’effarante qui a laissé les uns et les autres sans mot. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus et vous ne serez pas déçu par les révélations.

En couple depuis quelques mois déjà

Il faut dire que de nombreux fans du célèbre couple hollywoodien que formaient Brad et Angelina espéraient secrètement que les deux se remettent ensemble. Il est clair que leurs espoirs sont définitivement tombés à l’eau puisque l’acteur semble être de nouveau touché par la flèche de Cupidon. Sauf que cette fois, les choses ne se sont pas déroulées comme d’habitude.

En effet, ça fait un bon moment qu’on voyait le père de Pax-Thien avec une ravissante mannequin allemande. Il s’agit de Nicole Poturalski. Cette dernière est âgée de 27 ans. Si l’annonce a créé de grands remous sur les réseaux sociaux et dans la presse, ce n’est certainement pas à cause de la différence d’âge entre les deux tourtereaux. Les fans sont déjà habitués à ce scénario.

C’est le statut marital de la jeune femme qui interloque les uns et les autres puisque Nicole Poturalski est déjà mariée et mère d’un petit garçon de 7 ans appelé Emil. Son mari n’est nul autre que le restaurateur berlinois Roland Mary qui est déjà âgé de 68 ans. Chose étonnante, l’acteur de Troy a justement rencontré celle qui est sa nouvelle compagne dans le restaurant de son mari en août 2019. Ce sont les informations que rapporte le Daily Mail.

Brad Pitt serait un habitué du Borchardt depuis de nombreuses années. La première question qui vient à l’esprit des internautes est de savoir comment le mari de la jeune femme prend cette relation.

Nicole Poturalski dans une relation libre

D’après les informations recueillies, Roland Mary est parfaitement d’accord pour la liaison de sa femme avec l’acteur Brad Pitt, et pour cause, Nicole et lui sont dans un couple libre. Ils sont mariés, mais gardent tout de même la liberté d’avoir d’autres aventures. Ainsi donc, la jeune femme peut sortir avec Brad Pitt en toute conscience sans provoquer la jalousie de son mari. Pourtant, ce n’est pas tout. L’acteur lui-même est soumis à une condition. Il sait très bien que sa nouvelle compagne est en couple libre. Il doit donc accepter que leur relation ne soit pas exclusive.

De toute évidence, cela ne semble pas poser de problème à Brad Pitt. Il faut reconnaître que de nombreuses personnes ont encore des doutes sur le fait que le restaurateur n’éprouve aucune jalousie en ce qui concerne la liaison de sa femme. Cela est quelque peu difficile à accepter pour certains internautes.

Cependant, le Daily Mail a trouvé la preuve que Roland Mary prend très bien cette histoire. Le Borchardt propose même le vin de Brad Pitt à ses clients. Il s’agit du vin du Château de Miraval… hum !