Black M : il est bouleversant dans un message à l’occasion de la naissance de son deuxième enfant !

Black M : découvrez toutes les informations sur son deuxième enfant !

C’est une nouvelle que l’on attendait tous avec une grande impatience depuis longtemps ! En effet, le rappeur Black M et sa femme Léa Djadja avaient déjà dévoilé quelques informations concernant la naisse de ce nouvel enfant. Il faut dire que dans l’actualité du rap francophone, les bonnes nouvelles se font plutôt rares en ce moment et que les fans ne ratent pas une mauvaise occasion comme celle-ci ! On se souvient notamment récemment de l’arrestation d’un des deux frères du groupe PNL, et plus récemment des évènements concernant Roméo Elvis (le frère de la chanteuse Angèle), Moha La Squale, et plus récemment le rappeur controversé Freeze Corleone au centre de la polémique.

Le rappeur Black M revient quant à lui pour une nouvelle qui va ravir sa communauté mais également les anciens membres de son ancien groupe, la Sexion d’Assaut. On imagine en effet que le chanteur Gims a dû être touché par une si grande nouvelle et qu’il va être aux premières loges pour avoir des nouvelles de cet enfant ! Il faut dire que le couple s’était montré plutôt discret jusque là concernant les informations sur cette seconde grossesse, et très peu d’informations avaient fuité jusqu’à aujourd’hui. Mais à l’occasion de cette naissance qui est un grand évènement, nous savons désormais que la femme du chanteur attendait donc une fille, et son prénom est très mignon : Kiki !

Black M : il partage les premières heures de sa vie avec son enfant, découvrez la vidéo !

Le rappeur Black M a donc choisi le réseau social Instagram pour partager les tous premiers instants de vie de son second enfant. Dans la vidéo qui dure à peine quelques secondes, on peut donc le voir dans une vidéo “boomerang” (c’est à dire une boucle), avec un petit message très attendrissant qui a bouleversé sa communauté. Dans la story du chanteur et membre de la Sexion d’Assaut, on peut lire de très nombreux messages pour féliciter le couple pour ce bel évènement, alors que la France est en train de replonger dans la crise sanitaire du coronavirus avec de nombreux cas.

Quant à sa femme, Léa Djadja, elle a également tenu à partager avec sa communauté son retour d’expérience sur cette seconde grossesse ! En effet, la toute nouvelle maman que l’on retrouve dans l’émission de relooking de M6 Incroyables transformations est suivie par plus de 220 000 personnes sur les réseaux sociaux. On apprend dans sa publication que l’accouchement s’est très bien passé : on ne peut qu’être heureux pour le couple !

En tout cas, le moins que l’on puisse dire est que cette nouvelle ne pouvait pas tomber mieux pour le couple ! Dans la vidéo que partage le chanteur, on peut voir des paillettes et un papa très ému ! La petite fille, quant à elle, se tient à son papa dont elle semble déjà très proche ! Dans sa story, la maman Léa Djadja a également dévoilé une photo d’elle portant son second enfant. Un moment très émouvant pour les fans qui sont bouleversés face à cette grande nouvelle. La grossesse avait été annoncée le mardi 28 juillet dernier, sur le compte Instagram de Léa Djadja. Bien que cette révélation soit très tardive, les fans du couple avaient été ravis pour eux !