Biopic Grégory Lemarchal : comment les parents du chanteur ont aidé l’acteur principal

Le téléfilm évènement de la rentrée est évidemment Pourquoi je vis, le film qui se concentre sur la vie de Grégory Lemarchal. Le chanteur a connu la gloire et la célébrité en participant à la quatrième saison de la Star Academy, qu’il a remporté en décembre 2004 – devenant ainsi le premier homme a gagné la compétition. Le jeune participant a conquis les téléspectateurs grâce à son capital sympathie et sa voix d’ange, puissante et bouleversante.

La production de TF1 avait décidé dès le départ de ne rien cacher de l’état de santé de Grégory Lemarchal aux téléspectateurs. Dès le premier prime, lorsque les candidats sont présentés par l’intermédiaire de portrait filmé chez eux, les fans du télé-crochet ont appris que Grégory était malade, atteint par la mucoviscidose. Ce sont ses jours à la Star Academy et son quotidien qui seront décrits dans le téléfilm.

Mickaël Lumière : l’interprète de Grégory a déjà convaincu les internautes

Le choix de l’acteur semble faire l’unanimité du côté des internautes et nous sommes forcés de reconnaître que la ressemblance entre le comédien et le chanteur est troublante. Le premier extrait dévoilé par la chaîne, celui de la victoire de Grégory lors de la finale de l’émission, est criant de vérité ! Le souci du détail est tel que nous avons réellement l’impression d’assister à la réelle consécration du jeune homme. La présence de Nikos Aliagas au casting renforce d’autant plus l’impression de réalité. Il est d’ailleurs le seul à reprendre son (vrai) rôle puisque toutes les autres personnalités (comme Karine Ferri, la compagne de Grégory) sont interprétées par des comédiens.

Tout le monde n’est pas cependant à l’aise à l’idée de voir ce biopic. C’est notamment le cas de Francesca, ancienne candidate et camarade de Grégory, qui s’était confiée à ce sujet sur le plateau de Touche pas à mon poste il y a quelques mois : « Moi il y a un truc sur cette idée de biopic qui me dérange profondément. J’ai l’impression qu’on nous a volé notre histoire et qu’on la raconte sans nous. Grégory, c’est Grégory. Ça peut pas être quelqu’un d’autre qui le joue. C‘est trop récent. C’est encore lui, c’est son visage. Le voir jouer par quelqu’un d’autre et faire un biopic, je vois pas l’intérêt (…) Ça me met mal à l’aise« .

L’acteur aidé par un professeur de Grégory et ses parents

Récemment, Mickaël Lumière confiait avoir été aidé par Richard Cross, ancien professeur de chant de Grégory à la Star Academy. L’occasion pour lui de tenter de capter au mieux l’essence du jeune homme, et de mimer sa posture, sa gestuelle, et ses mimiques lorsqu’il chantait. En plus de cette aide qu’on imagine précieuse, il a évidemment regardé beaucoup d’images du chanteur. Il confiait avoir visionné toutes les quotidiennes de la Star Academy pour comprendre qui était Grégory, et comment il se comportait.

De plus, on sait que les parents de Grégory sont impliqués dans la création de ce biopic sur leur fils, surtout son père, Pierre Lemarchal, présent lors du tournage. Ceux-ci ont donc rencontré le jeune homme chargé de prêter ses traits à Grégory. Mickaël Lumière s’est confié à ce sujet à Voici : « Ils ont été très bienveillants et m’ont fait sentir qu’ils me faisaient confiance, ils m’ont accompagné dans mon travail en me parlant beaucoup de leur fils (…) Les parents de Grégory ont vu le résultat de leur côté, je ne sais pas quelle a été leur réaction. Ils m’ont appelé après pour me féliciter, mais il y a eu beaucoup de pudeur autour de ça. »

On imagine que cela a du être une expérience particulièrement dure pour les parents de Grégory de voir leur histoire, et celle de leur fils, être racontées dans une oeuvre de fiction qui, on l’espère, rendra un bel hommage au jeune homme qui s’est éteint entouré de ses proches il y a déjà plus de 14 ans. On s’attend en tout cas à un record d’audience pour TF1 tant l’aura du jeune homme est toujours intacte.