Bilal Hassani : nouvelle carrière aux Etats-Unis dans un domaine choquant ! Voici la vidéo !

Le jeune chanteur français qui enchaîne les succès est à l'affiche aux côtés de Rachel Mcadams et Will Ferrel du film Eurovision Song Contest : The story of fire and ice.

Les fans de l’Eurovision étaient très déçus cette année d’apprendre que le concours annuel ne pourrait avoir lieu à cause de l’épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement dans plusieurs pays du monde. Pour rappel, l’Eurovision est un concours de chant. Chaque pays participant propose une chanson. Les pays votent pour les performances qu’ils ont préféré.

La France est malchanceuse de son côté puisque nous n’avons plus gagné ce concours depuis 1977. Beaucoup invoque des raisons politiques pour expliquer ce manque de chance. Mais aujourd’hui, Netflix propose aux fans du concours un lot de consolation avec Eurovision Song Contest : A story of Fire and Ice.

Will Ferrel est fan de l’Eurovision

Will Ferrel est à l’origine de ce projet loufoque centré sur le grand concours européen. Le comédien américain est un grand fan de ce show télévisé et le regarde chaque année avec sa femme. Quand l’occasion s’est présentée, il n’a pas hésité à proposer à Netflix une comédie centrée sur le sujet.

Mais n’y voyez donc pas une occasion franche de se moquer. Bien au contraire. Si le film s’amuse des codes kitsch du concours, il rigole avec lui et non pas de lui.

Will Ferrel a embarqué l’actrice Rachel McAdams (Lolita malgré moi, Spotlight) pour l’accompagner et former un duo d’islandais qui finiront par représenter l’Islande au concours de l’Eurovision.

Certaines scènes ont été tournées à Tel-Aviv

Pour montrer à quel point les organisateurs du concours voient d’un bon oeil le film (d’autant plus que cela fait de la publicité gratuite), certaines scènes ont été tournées lors de la précédente édition, qui avait lieu à Tel-Aviv.

Le long métrage devait sortir au même moment que l’Eurovision de cette année, et suite à son annulation, Netflix envisageait de le sortir en 2021 pour accompagner la prochaine édition. Finalement, la sortie n’aura été décalée que de quelques semaines.

L’occasion pour les français de reconnaître une tête connue. En effet, Bilal Hassani fait une apparition dans le film, ce qui marque ses premiers pas dans l’industrie cinématographique américaine. Le jeune chanteur représentait la France avec sa chanson Roi. On le retrouve lors d’une scène de chant, accompagné par d’autres chanteurs. Les fans du concours reconnaîtront notamment Conchita Wurst, grand gagnant de l’édition il y a quelques années.

On vous laisse découvrir la scène ci-dessous :

Bilal Hassani : star des réseaux sociaux

Les français étaient confiants quant à la participation de Bilal Hassani. Le jeune chanteur est soutenu par une communauté très solide et soudée de fans partout en France. Son look et son tempérament correspondaient tout à fait au style de l’Eurovision et sa chanson qui appelle à la tolérance semblait idéale pour aborder le concours.

Malheureusement pour nous, le jeune chanteur n’aura pas convaincu les autres pays et ne fera même pas parti du TOP 10 puisqu’il terminera 16ème. C’est moins bien que les années précédentes. Madame Monsieur avaient fini 13ème, Alma 12ème et Amir 6ème les trois années auparavant.

Pas de quoi faire perdre son moral à l’idole des jeunes qui a réalisé son rêve, lui qui fantasmait secrètement l’idée de jour représenter son pays sur la mythique scène du show télévisé qui se veut grandiose chaque année.

Tom Leeb renonce à se présenter l’année prochaine

Cette année, Tom Leeb devait représenter la France avec sa chanson Mon alliée (The best in me). Un choix qui n’a pas réellement convaincu les internautes, persuadés que la France finira une nouvelle fois en bas du classement.

Suite à l’annulation du concours on se demandait si le jeune homme à la gueule d’ange se présenterait l’année prochaine, mais il a annoncé qu’il y renonçait finalement. Il s’expliquait en ces termes pour justifier cet abandon :

« C’est comme un dîner annulé. L’Eurovision était un bonus dans mon parcours, une sublime opportunité qui tombait à pic cette année. Mais ma chance est passée. Je reprends le cours normal des choses. Le prochain concours de l’Eurovision est dans un an, c’est loin, et j’ai d’autres projets qui aboutissent ou se mettent en place« .

On ne peut que lui donner raison. Il ne reste plus qu’à trouver qui sera à la hauteur pour le succéder. Si vous êtes un fan de ce chanteur, vous pourrez peut-être apprécier sa participation, la vidéo a largement été relayée.