Bigflo et Oli : une photo très touchante et nostalgique sur Instagram pour l’évènement survenu à AZF

Sur leur compte Instagram, les deux rappeurs de Toulouse ont décidé de se remémorer le passé avec un cliché très vintage. Ce dernier montre Bigflo et Oli avec leurs parents et il date de 19 ans. Ils révèlent qu’à l’époque, ils étaient encore sur les épaules pendant une manifestation.

Bigflo et Oli vous plonge lors de l’évènement tragique d’AZF

Il y a de nombreuses années, la ville de Toulouse était plongée au coeur d’un drame à cause de cet évènement survenu à AZF. Le 21 septembre 2001, la France découvre l’explosion d’une usine et un stock de nitrate d’ammonium est parti en fumée.

Pour défendre la ville de Toulouse, Bigflo et Oli se retrouvent avec leurs parents pendant une manifestation .

. Les deux garçons sont confortablement installés sur les épaules et ils brandissent des pancartes.

Cet évènement a été bouleversant puisqu’il a entraîné la mort de 31 personnes et des milliers de blessés.

19 ans plus tard, Bigflo et Oli souhaitent adresser un message. Certes, ils ne sont plus sur les épaules de leur père ou de leur mère, mais ils estiment que rien n’a changé puisqu’ils se soutiennent toujours autant. Les réactions ont forcément été positives sur le compte Instagram puisque les internautes ont salué ce cliché ainsi que les valeurs des deux rappeurs.

Ils n’hésitent pas à prêter leur image pour de nobles causes, cela contribue aussi à leur succès.

Vous pourrez bien sûr découvrir d’autres clichés de Bigflo et Oli. Ils sont parfois rythmés par leur jeunesse puisque vous pouvez les découvrir lorsqu’ils étaient encore petits. Il faut aussi noter que les deux rappeurs sont toujours aussi proches de leurs parents et ils n’hésitent pas à mettre en avant leur père. N’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, ils sont très présents.