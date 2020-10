BigFlo et Oli signent une collaboration avec Celio sous le signe du rêve et de l’espoir !

En quelques petites années, Florian et Olivio Ordonez, respectivement BigFlo et Oli, sont devenus de vraies stars du rap français. Depuis 2015, leur nom est sur toutes les bouches. C’est il y a cinq ans maintenant qu’ils ont sorti leur premier album, La cour des grands. Porté par un excellent bouche-à-oreille, l’album est certifié disque d’or moins de quatre mois après sa sortie, puis disque de platine. Le succès s’est très amplement poursuivi avec leur deuxième disque, La vraie vie, qui n’aura mis que trois semaines avant d’être disque d’or (platine en seulement trois mois). Avec plus de 300 000 ventes, il est désormais certifié disque de diamant !

Une marque de vêtements en parallèle de la musique

En marge de cet incroyable succès commercial couronné par un concert exceptionnel dans le Stadium de Toulouse (la dernière fois qu’un artiste y a performé, c’était Michael Jackson, le 16 septembre 1992), les deux artistes ont décidé de se lancer dans l’aventure du prêt-à-porter, en lançant leur marque sobrement intitulé Visionnaire.

Les deux frères proposent des tenues colorées, axées sur le rêve et l’imaginaire, tout comme peut l’être leur univers musical. Le succès est au rendez-vous et ils ont même collaboré avec Le Coq Sportif pour une édition limitée (disponible jusqu’au 20 octobre 2020 en pré-commande). Et ce n’est pas tout, puisqu’ils collaborent désormais avec la marque Celio.

Sur le site officiel, Celio présente cette collaboration en ces mots : « À travers un univers composé de couleurs vives fondamentales, une approche ludique et naïve, des structures simples et intemporelles, le message que nous voulons véhiculer est « croire en ses rêves est le point de départ pour commencer à les réaliser« . Cette collection est une célébration de la nature, un hommage à l’Environnement et aux éléments qui nous entourent.« .

Malick Seck, le directeur artistique de Visionnaire, présente sur ce même site avec fierté cette collection : « En clin d’oeil à Celio, nous avons réimaginé le symbole de la marque pour en faire un soleil ou une étoile qui brille dans le ciel« .

BigFlo et Oli partagent des valeurs positives

Les deux frères rappeurs s’éloignent des carcans de l’univers du rap pour promouvoir une certaine positivité. Nous sommes loin de la misogynie et de la violence apparentes que nous pouvons retrouver dans bon nombre de textes écrits par des rappeurs. BigFlo et Oli proposent des textes riches en poésie, qui prônent la tolérance et le respect, deux valeurs essentielles pour les deux garçons. C’est pour cette raison qu’ils avaient d’ailleurs décidé de quitter l’émission Touche pas à mon poste, dans laquelle ils faisaient une apparition chaque semaine.

Ils ont en effet décidé de ne plus apparaître dans l’émission de Cyril Hanouna (à par s’ils sont invités) puisqu’à l’époque, l’actrice Véronique Genest devait intégrer la bande de chroniqueurs. Or, ses propos sur les musulmans ont fortement déplu aux deux frères : « L’invitée du jour est une personne qui ne partage pas du tout certaines de nos valeurs de tolérance, de fraternité et d’ouverture d’esprit qui sont fondamentales dans notre éducation« . Ils ont toujours assumé ce boycott de l’émission et restent fidèles à leurs valeurs.

Un documentaire sur Netflix

La consécration se poursuit pour les deux chanteurs. Après une collaboration avec Petit Biscuit, le succès de leur marque et de leurs albums et leur concert au Stadium, BigFlo et Oli ont signé un contrat avec Netflix. Ils seront les stars du documentaire Presque Trop qui se concentrera notamment sur leur concert au Stadium et leur vie quotidienne. L’occasion pour nous d’en apprendre plus sur ces deux natifs de Toulouse qui sont toujours restés très proches de leur ville et à qui cela tenait à coeur d’offrir un concert exceptionnel aux toulousains.

Le documentaire sera disponible jeudi 8 octobre sur la plateforme américaine et on imagine que le succès sera au rendez-vous ! La bande annonce a été dévoilée et annonce une oeuvre très émouvante sur le parcours incroyable de deux jeunes hommes qui, à force d’y croire, ont réalisé leur rêve, quitter à le tuer. Mais on leur fait confiance pour en trouver un autre, encore plus grand.